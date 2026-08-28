बिहार: छह IAS अफसरों का तबादला, सीवान के पूर्व डीएम विवेक रंजन मैत्रेय को मिली नई जिम्मेदारी

रक्षाबंधन के अवसर पर सीएम सम्राट चौधरी सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए छह भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, यह फेरबदल ग्रामीण विकास, पशुपालन, सूचना एवं जनसंपर्क, माध्यमिक शिक्षा, स्वास्थ्य तथा उत्पाद, मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग में हुआ है। इस प्रशासनिक फेरबदल में 2017 बैच के IAS अधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय को भी नई पोस्टिंग दी गई है। पदस्थापन की प्रतीक्षा में चल रहे मैत्रेय को अगले आदेश तक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का अपर सचिव नियुक्त किया गया है।

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