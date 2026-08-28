पटना: सलाखों के पीछे मना रक्षाबंधन, बेऊर जेल में बहनों ने भाइयों की कलाई पर बांधा रक्षा सूत्र; भावुक हुए बंदी

रक्षाबंधन के मौके पर पटना के बेऊर स्थित आदर्श केंद्रीय कारा में बंदियों से मुलाकात के लिए बड़ी संख्या में उनके परिजन पहुंचे। भाई-बहन के पवित्र रिश्ते के पर्व को लेकर जेल प्रशासन की ओर से विशेष व्यवस्था की गई थी। जेल में बंद भाइयों की कलाइयों पर बहनों ने राखी बांधकर उनके स्वस्थ और सुरक्षित रहने की कामना की। वहीं, महिला बंदियों ने भी अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा।

रक्षाबंधन को लेकर बंदियों से मिलने के लिए उनके परिजनों में खासा उत्साह देखा गया। जेल प्रशासन के अनुसार, करीब 450 बंदियों के परिजनों ने रक्षाबंधन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। सुबह से ही बड़ी संख्या में बहनें और अन्य परिजन बेऊर जेल परिसर के बाहर पहुंचने लगे। निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुरक्षा जांच के बाद परिजनों को मुलाकात की अनुमति दी गई।

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इस दौरान कई बहनें अपने भाइयों के लिए राखी और मिठाई लेकर पहुंचीं। मुलाकात के दौरान भावुक माहौल भी देखने को मिला। बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी और उनके बेहतर भविष्य की कामना की। वहीं, भाइयों ने भी अपनी बहनों की रक्षा और सम्मान का संकल्प लिया।

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जेल में बंद महिला कैदियों के लिए भी रक्षाबंधन के अवसर पर विशेष मुलाकात की व्यवस्था की गई। महिला बंदियों ने अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। लंबे समय बाद अपनों से मिलने का मौका मिलने पर कई बंदियों और उनके परिजनों की आंखें नम नजर आईं।

रक्षाबंधन को लेकर जेल प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। जेल परिसर में प्रवेश से पहले परिजनों की सुरक्षा जांच की गई। किसी भी तरह की प्रतिबंधित सामग्री अंदर नहीं जाने देने के लिए विशेष निगरानी रखी गई। जेल के अंदर और बाहर सुरक्षा व्यवस्था के लिए अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती की गई थी। अधिकारियों ने पूरे कार्यक्रम के दौरान व्यवस्थाओं का जायजा लिया। चाक-चौबंद सुरक्षा के बीच रक्षाबंधन का पर्व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ।