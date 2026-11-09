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बिहार: दो बच्चों की परवरिश का जिम्मा उठाने वाले पिता की डूबने से मौत, परिवार में मचा कोहराम

Mon, 09 Nov 2026 06:44 PM IST
पटना ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बक्सर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बक्सर Published by: पटना ब्यूरो Updated Mon, 09 Nov 2026 06:44 PM IST
सार

बिहार के बक्सर में पोखर में नहाने गए 45 वर्षीय मजदूर की डूबने से मौत हो गई। हादसा इटाढ़ी थाना क्षेत्र के परासी गांव में हुआ। मृतक अपने परिवार का एकमात्र सहारा था। उसके दो छोटे बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया।

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Labourer dies after drowning in a pond; two young children lose their father.
फोटो घटना स्थल पर पहुंची पुलिस

विस्तार
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बक्सर में सोमवार दोपहर इटाढ़ी थाना क्षेत्र की उनवांस पंचायत के परासी गांव स्थित पोखर में डूबने से एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक की पहचान परासी गांव निवासी बरसाती सिंह के 45 वर्षीय पुत्र लाल बाबू सिंह के रूप में हुई है। हादसे की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पत्नी और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतक के दो छोटे बच्चे हैं। पिता की मौत से बच्चों के सिर से हमेशा के लिए साया उठ गया।

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मिली जानकारी के अनुसार, लाल बाबू सिंह मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे। सोमवार दोपहर वह गांव स्थित पोखर में नहाने गए थे। इसी दौरान पोखर में उतरते समय अचानक उनका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चले गए। पानी अधिक गहरा होने के कारण वह खुद को संभाल नहीं सके और डूबने से उनकी मौत हो गई।

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पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा
घटना की जानकारी मिलते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर इटाढ़ी थाने के अपर थानाध्यक्ष दीपक कुमार पांडेय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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मजदूरी कर परिवार का सहारा बने लाल बाबू सिंह की अचानक मौत से गांव में भी शोक का माहौल है। वहीं, परिवार के सामने अब भरण-पोषण का संकट खड़ा हो गया है।

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