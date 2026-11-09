बिहार: दो बच्चों की परवरिश का जिम्मा उठाने वाले पिता की डूबने से मौत, परिवार में मचा कोहराम

बक्सर में सोमवार दोपहर इटाढ़ी थाना क्षेत्र की उनवांस पंचायत के परासी गांव स्थित पोखर में डूबने से एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक की पहचान परासी गांव निवासी बरसाती सिंह के 45 वर्षीय पुत्र लाल बाबू सिंह के रूप में हुई है। हादसे की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पत्नी और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतक के दो छोटे बच्चे हैं। पिता की मौत से बच्चों के सिर से हमेशा के लिए साया उठ गया।

विज्ञापन