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Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 10 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Tue, 10 Nov 2026 08:30 AM IST
Updated Tue, 10 Nov 2026 08:30 AM IST
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लाइव अपडेट
07:55 AM, 10-Nov-2026
Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 10 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचारमोकामा के जदयू विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी 25 नवंबर को पैतृक गांव लदमा में होगी। होने वाले दामाद ऋषिकेश कुमार को 2 से 2.50 करोड़ रुपये की लैंड रोवर डिफेंडर देने की चर्चा है। इसी दौरान बेटे अभिनव का जनेऊ संस्कार भी होगा, जिसके लिए बीएमडब्ल्यू कार देने की तैयारी बताई जा रही है।
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