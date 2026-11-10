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बिहार: गंगा की बदलती धार से दहशत में ग्रामीण, खेती की जमीन के बाद अब घरों पर मंडराया खतरा

Tue, 10 Nov 2026 07:14 PM IST
मुंगेर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंगेर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंगेर Published by: मुंगेर ब्यूरो Updated Tue, 10 Nov 2026 07:14 PM IST
सार

मुंगेर की कुतलूपुर पंचायत में गंगा के तेज कटाव से चार वार्डों के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। कटाव स्थल से गांव की दूरी महज 500 मीटर रह गई है। ग्रामीणों की खेती योग्य जमीन नदी में समा रही है और लोगों ने प्रशासन से जल्द बचाव कार्य शुरू कराने की मांग की है।

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GANGA EROSION THREATENS FOUR WARDS IN MUNGER'S KUTLUPUR
कटाव के कारण लोग दहशत में

विस्तार
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मुंगेर की कुतलूपुर पंचायत में गंगा की बदलती धारा और तेज कटाव ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। नदी के लगातार कटाव से पंचायत के वार्ड संख्या 04, 16, 17 और 18 के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। कटाव स्थल से गांव की दूरी महज 500 मीटर रह गई है। वहीं, नदी किनारे स्थित किसानों की खेती योग्य जमीन भी धीरे-धीरे गंगा में समाती जा रही है। कटाव की गंभीर स्थिति को देखते हुए ग्रामीणों में दहशत का माहौल है।

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ग्रामीणों का कहना है कि पिछले दो वर्षों से गंगा का कटाव लगातार जारी है, लेकिन अब तक बचाव के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ग्रामीण पंकज कुमार सिंह ने बताया कि कटाव के कारण उनकी खेती योग्य जमीन पहले ही गंगा में समा चुकी है। अब उनके घर पर भी खतरा मंडराने लगा है। कटाव की आशंका के कारण रातों की नींद उड़ गई है।

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वहीं, ग्रामीण संजय चौधरी उर्फ महथ ने बताया कि गंगा की धारा सीधे गांव की ओर बढ़ रही है। वार्ड संख्या 16, 17 और 18 की स्थिति सबसे अधिक चिंताजनक है। बच्चों और परिवार की सुरक्षा को लेकर हर समय डर बना रहता है। उन्होंने जिला प्रशासन से जल्द बोल्डर क्रेटिंग और जियो बैग डालकर बचाव कार्य शुरू कराने की मांग की है।

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ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले दो वर्षों से केवल आश्वासन मिल रहा है, लेकिन अस्थायी बचाव कार्य भी शुरू नहीं हुआ है। इससे लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है।



ये भी पढ़ें- बिहार: छठ पर गंगा घाटों की सुरक्षा को लेकर अलर्ट, 103 में से 90 घाट सुरक्षित; मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश

अधिकारियों ने कहा- कटाव पर रखी जा रही नजर
संबंधित विभाग के अधिकारियों के अनुसार, गंगा की बदलती धारा के कारण कुछ स्थानों पर कटाव तेज हुआ है। प्रभावित वार्डों का तकनीकी सर्वेक्षण कराया जा रहा है। कटाव निरोधक कार्य के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को प्रस्ताव भेजा जाएगा।


कटाव के कारण लोग दहशत में

कटाव के कारण लोग दहशत में

 

कटाव के कारण लोग दहशत में

कटाव के कारण लोग दहशत में

 

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