बिहार: आईबी की बड़ी कार्रवाई, देश की सुरक्षा से जुड़ी गोपनीय जानकारी साझा करने के संदेह में युवक हिरासत में

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सूत्रों के अनुसार, मधुबनी थाना क्षेत्र का रहने वाला यह युवक कथित तौर पर किसी देशविरोधी संगठन या संदिग्ध समूह से जुड़ा हुआ था। वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, विशेषकर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से देश की सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील और गोपनीय जानकारियां साझा कर रहा था। इसकी भनक लगते ही यह युवक केंद्रीय एजेंसी आईबी के रडार पर आ गया। पुख्ता डिजिटल सबूत और इनपुट मिलने के बाद आईबी की टीम ने स्थानीय पुलिस को विश्वास में लेकर या अपने स्तर पर मधुबनी थाना क्षेत्र स्थित युवक के घर पर अचानक दबिश दी।टीम ने युवक को अपने कब्जे में ले लिया है और उसे किसी गुप्त स्थान पर रखकर गहन पूछताछ की जा रही है। सूत्रों का कहना है कि आईबी की टीम ने युवक का मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त कर लिए हैं। इनकी डिजिटल फॉरेंसिक जांच की जा रही है।