बिहार: 24 नवंबर को जदयू मनाएगा 'सुशासन दिवस', नीतीश कुमार ने संभाला मोर्चा; संजय झा-उमेश कुशवाहा ने क्या कहा?

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जदयू की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक, 17 से 19 नवंबर तक सभी पंचायतों और वार्ड स्तर पर ‘सुशासन नीतीश परिचर्चा’ आयोजित की जाएगी। इसके बाद 20 से 22 नवंबर तक प्रखंड और सेक्टर स्तर पर तैयारी बैठकें होंगी। वहीं, 24 नवंबर को सभी जिलों में ‘सुशासन दिवस-नीतीश संवाद’ का आयोजन किया जाएगा। पार्टी का लक्ष्य इस कार्यक्रम के जरिए सरकार की योजनाओं और नीतीश कुमार के कार्यों को लोगों तक पहुंचाना है।बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा कि एक समय था, जब ‘बिहारी’ शब्द को गाली के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। वर्ष 2005 में नीतीश कुमार के सत्ता संभालने के बाद अपनी नीतियों और दूरदर्शी सोच से उन्होंने बिहार की तस्वीर बदलने के साथ ही बिहारियों के प्रति देश की धारणा बदलने का काम किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने 20 वर्षों में वह काम किया, जो पिछले एक हजार वर्षों में नहीं हुआ था।संजय झा ने पार्टी पदाधिकारियों से कहा कि कार्यक्रम के माध्यम से नीतीश कुमार के कार्यों और उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाया जाए। इसके लिए सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संपर्क कर उन्हें कार्यक्रम से जोड़ने और उनके अनुभवों को वीडियो संदेश के माध्यम से साझा करने की जरूरत है। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार और बिहार म्यूजियम जैसी परियोजनाओं को नीतीश कुमार के दूरदर्शी विजन का उदाहरण बताया।जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि 24 नवंबर की तारीख बिहार के लिए ऐतिहासिक महत्व रखती है। इसी दिन वर्ष 2005 में नीतीश कुमार ने बिहार की बागडोर संभाली थी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को जंगलराज और कुशासन से बाहर निकालकर विकास और सुशासन की नई दिशा देने का काम किया।उमेश कुशवाहा ने दावा किया कि बीते 20 वर्षों में समाज के हर तबके और वर्ग तक विकास की रोशनी पहुंची है। बिहार का कोई गांव, कस्बा, टोला या घर ऐसा नहीं है, जो नीतीश कुमार के विकास कार्यों से अछूता रहा हो। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों तक पहुंचने, उनके अनुभव साझा करने और उन्हें 24 नवंबर के कार्यक्रम में आमंत्रित करने की अपील की। बैठक में बिहार सरकार की मंत्री और प्रदेश कार्यक्रम संयोजक लेशी सिंह, विधान परिषद में सत्तारूढ़ दल के उपनेता ललन कुमार सर्राफ, मुख्य सचेतक संजय कुमार सिंह उर्फ गांधी सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।