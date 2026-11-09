बिहार: धर्मेंद्र प्रधान ने किसे कहा 'दिमागी नक्सली', किससे जनता को सतर्क रहने की अपील की? जानिए पूरी बात

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार सुरक्षित और समृद्ध हो रहा है। देश की प्रगति से जिन लोगों को परेशानी हो रही है, उन्हें दिमागी नक्सली कहा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने दीपावली के दिन बस्तर में अर्धसैनिक बलों के जवानों के बीच समय बिताया और उनके साथ देश की स्थिति पर अपने विचार साझा किए। देश के लोगों को भी ऐसे तत्वों से सतर्क रहने की जरूरत है, जो अस्थिरता और अराजकता के जरिए देश की विकास यात्रा को रोकना चाहते हैं।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को आएंगे बिहार

प्रधान ने बिहार के लोगों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं भी दीं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को वैशाली के दौरे पर आने वाले हैं। उनके इस दौरे से राज्य में विकास की रफ्तार को और गति मिलेगी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में पहली बार 'दिमागी नक्सली' शब्द का इस्तेमाल किया था। इसके बाद विपक्षी नेताओं ने इस टिप्पणी पर आपत्ति जताई थी।

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नीतीश कुमार से भी की मुलाकात

पटना में धर्मेंद्र प्रधान ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात की। वह नीतीश कुमार के आवास पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि इस दौरान उन्होंने अपनी बेटी की शादी का निमंत्रण भी नीतीश कुमार को दिया।

