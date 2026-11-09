'ऐसा लगा जैसे आईने में खुद को देख रहा हूं': विलियमसन ने क्यों लिया संन्यास? फैसले से पहले कोहली से हुई थी बात

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न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियमसन ने खुलासा किया कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने से एक दिन पहले उन्होंने विराट कोहली से बातचीत की थी। उन्होंने इस बातचीत को आईने में खुद को देखने जैसा बताया।

विज्ञापन न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियमसन ने अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि संन्यास का एलान करने से एक दिन पहले उनकी भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली से बातचीत हुई थी। इस बातचीत ने उन्हें अपने फैसले को लेकर स्पष्टता दी। विलियमसन ने कोहली के साथ हुई बातचीत को याद करते हुए कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे वह आईने में खुद को देख रहे हों।

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जून में किया था संन्यास का एलान

विलियमसन ने जून 2026 में अपने 16 साल के शानदार अंतरराष्ट्रीय करियर को अलविदा कह दिया था। उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए। वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में न्यूजीलैंड के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उनके नाम 19,346 रन दर्ज हैं, जिसमें 48 शतक और छह दोहरे शतक शामिल हैं। टेस्ट क्रिकेट में भी विलियमसन न्यूजीलैंड के सबसे सफल बल्लेबाज रहे। उन्होंने 9515 रन बनाए, जिसमें 33 शतक और छह दोहरे शतक शामिल हैं। वह टेस्ट क्रिकेट में 10 हजार रन पूरे करने से महज 485 रन दूर थे। इसके बावजूद उन्होंने संन्यास लेने का फैसला किया। वहीं, विराट कोहली ने 2025 में टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा था। उनके नाम इस फॉर्मेट में 9230 रन हैं।

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कोहली से बातचीत के बाद संन्यास को लेकर हुआ फैसला 'Between Two Beers Podcast' पर बातचीत के दौरान विलियमसन ने बताया कि संन्यास का ऐलान करने से एक दिन पहले उनकी विराट कोहली से काफी खास बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा कि दोनों खिलाड़ियों का क्रिकेट करियर काफी हद तक एक जैसा रहा है। लंबे समय तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलना, कप्तानी की जिम्मेदारी संभालना और एक ही समय पर परिवार शुरू करना जैसी चीजों ने उन्हें एक-दूसरे से जोड़ा।

विलियमसन के मुताबिक, कोहली के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने अपने करियर, खेल के प्रति बदलते नजरिए और संन्यास से जुड़ी भावनाओं पर खुलकर चर्चा की। उन्होंने कहा, 'मैंने कई ऐसे लोगों से बात की, जिन पर मुझे भरोसा है और जो मेरे काफी करीब हैं। इसके बाद संन्यास का ऐलान करने से एक दिन पहले विराट के साथ मेरी बहुत अच्छी बातचीत हुई। ऐसा लग रहा था जैसे मैं आईने में खुद को देख रहा हूं। हमने इतने लंबे समय तक क्रिकेट में अपने अनुभव साझा किए।'

उन्होंने आगे कहा कि दोनों खिलाड़ियों ने अपने करियर में लगभग एक जैसी परिस्थितियों का सामना किया है। विलियमसन ने कहा, 'हमने लंबे समय तक कप्तानी की, एक ही समय पर बच्चे हुए और हमारा जीवन भी काफी हद तक समानांतर रहा। भले ही हम अलग-अलग देशों के लिए खेलते थे, लेकिन हमारे बीच एक खास रिश्ता था। हमने अपनी भावनाओं और खेल से जुड़ी चुनौतियों पर खुलकर बात की। फोन पर बातचीत खत्म होने के बाद जब मेरी पत्नी होटल के कमरे में आईं तो मैंने उनसे कहा कि अब संन्यास लेने का समय आ गया है।'

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खेल के प्रति बदल रही थी सोच, इसलिए लिया संन्यास

विलियमसन ने बताया कि 16 साल तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के बाद उनके खेल के प्रति नजरिए और प्रेरणा में बदलाव आने लगा था। उन्होंने कहा कि इतने लंबे समय तक उनका लक्ष्य खुद को बेहतर बनाना और टीम के प्रदर्शन में सुधार करना रहा। हालांकि, समय के साथ व्यक्तिगत जीवन की प्राथमिकताएं भी बदलती हैं, जिसका असर खेल के प्रति सोच पर पड़ सकता है।



उन्होंने कहा, '16 साल तक हर दिन यही कोशिश रही कि मैं खुद को कैसे बेहतर बनाऊं और अपनी टीम को कैसे आगे ले जाऊं। आप लंबे समय तक ऐसा करते हैं और इस दौरान आपकी जिंदगी भी बदलती है। आप किसी चीज से लंबे समय तक प्यार करते हैं और उसे अपना सबकुछ देते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब आपको उसे छोड़ना पड़ता है।' उन्होंने आगे कहा कि वह ऐसे समय में खेल को अलविदा कहना चाहते थे, जब उनके अंदर क्रिकेट खेलने की वही पुरानी प्रेरणा मौजूद नहीं थी। वह केवल लोगों की उम्मीदों या बाहरी दबाव के कारण खेलना जारी नहीं रखना चाहते थे।