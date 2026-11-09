सिलहट टेस्ट: मुशफिकुर रहीम ने रचा इतिहास, लाल गेंद प्रारुप में 7000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज

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बांग्लादेश के अनुभवी विकेटकीपर-बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम टेस्ट क्रिकेट में 7000 रन पूरे करने वाले देश के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट की दूसरी पारी में यह उपलब्धि हासिल की।

विज्ञापन बांग्लादेश के अनुभवी विकेटकीपर-बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम ने टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रच दिया है। वह टेस्ट में 7000 रन पूरे करने वाले बांग्लादेश के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने सोमवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पांचवें दिन यह उपलब्धि हासिल की। मुशफिकुर ने मुकाबले की दूसरी पारी में वेस्टइंडीज के स्पिनर रोस्टन चेज की गेंद पर एक रन लेकर अपने टेस्ट करियर के 7000 रन पूरे किए। इस दौरान वह 9 रन के निजी स्कोर पर पहुंचे। 39 वर्षीय मुशफिकुर ने अपने शानदार करियर में पहले ही बांग्लादेश की ओर से 5000 और 6000 टेस्ट रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज होने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था।

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मुमिनुल हक से 1747 रन आगे

मुशफिकुर रहीम टेस्ट क्रिकेट में बांग्लादेश के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। इस सूची में मुमिनुल हक दूसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने अब तक 5293 रन बनाए हैं। वहीं, संन्यास ले चुके तमीम इकबाल 5134 रन के साथ तीसरे स्थान पर हैं। इस तरह मुशफिकुर अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मुमिनुल से 1747 रन आगे हैं।



वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले मुशफिकुर के नाम 6957 रन दर्ज थे। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें 43 रनों की जरूरत थी। उन्होंने पहली पारी में 34 रन बनाए थे। बांग्लादेश ने पहली पारी में 386 रन बनाए, जबकि वेस्टइंडीज ने 356 रन बनाए थे।

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दूसरी पारी में भी खेली 49 रन की पारी

दूसरी पारी में बांग्लादेश को जीत के लिए 369 रन का लक्ष्य मिला था। मुशफिकुर ने इस पारी में 49 रन बनाए। हालांकि, पांचवें दिन खराब रोशनी के कारण खेल जल्दी समाप्त करना पड़ा। उस समय बांग्लादेश ने चार विकेट के नुकसान पर 184 रन बनाए थे और मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ।

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