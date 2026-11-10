पटनावासियों को वाटर मेट्रो की सौगात: 50 रुपये में गंगा की सैर, कहां से कहां तक चलेगा, क्या फायदा होगा? जानिए

राजधानी पटना में गंगा नदी के रास्ते सफर करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाटर मेट्रो सेवा शुरू की गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को दीघा घाट से कैटामरान वेसल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस जलयान में एक बार में 50 यात्री सफर कर सकेंगे। इसकी शुरुआत से स्थानीय लोगों और पर्यटकों को गंगा के रास्ते आवागमन का नया विकल्प मिलेगा। साथ ही अशोक राजपथ पर लगने वाले जाम से भी राहत मिलने की उम्मीद है। पर्यटन विभाग की ओर से शुरू की गई इस सेवा का परिचालन फिलहाल पटना के दीघा स्थित मीनार घाट से गांधी घाट तक होगा। जलयान दीघा से गांधी घाट पहुंचेगा और वहां से वापस दीघा लौटेगा। शाम को भी यह दीघा घाट पहुंचेगा। भविष्य में इस सेवा का विस्तार कंगन घाट तक करने की योजना है।

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50 रुपये होगा टिकट, बच्चों को मिलेगी छूट

वाटर मेट्रो में एक वयस्क यात्री के लिए टिकट का किराया 50 रुपये निर्धारित किया गया है। पांच साल से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। वहीं, पांच से 12 साल तक के बच्चों के लिए आधा किराया देना होगा। फिलहाल यात्री दीघा घाट पर बने काउंटर से टिकट ले सकते हैं। जल्द ही ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा भी शुरू की जाएगी।