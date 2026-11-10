Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   Patna News ›   Bihar Cabinet Meeting Today: CM Samrat Chaudhary has given his approval to several important proposals.

बिहार कैबिनेट: सीएम सम्राट चौधरी ने कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगाई मुहर, छठ से पहले क्या-क्या तोहफा दिया?

Tue, 10 Nov 2026 05:23 PM IST
आदित्य आनंद न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: आदित्य आनंद Updated Tue, 10 Nov 2026 05:23 PM IST
सार

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने छठ से पहले बिहारवासियों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई। आइये जानते हैं कि उन्होंने किन योजनाओं और प्रस्तावों को हरी झंडी लगाई है।

 

विज्ञापन
Bihar Cabinet Meeting Today: CM Samrat Chaudhary has given his approval to several important proposals.
सीएम सम्राट चौधरी ने कई प्रस्तावों पर लगाई मुहर । - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मंगलवार शाम कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हो गई। मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में आयोजित इस बैठक में विभिन्न विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण विकास प्रस्तावों पर मुहर लगा दी। 
विज्ञापन


पिछली बैठक में 43 प्रस्तावों को मिली थी मंजूरी
इससे पहले 28 अक्टूबर को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई थी। इसमें कुल 43 एजेंडों पर मुहर लगी थी। उस बैठक में बिहार में उद्यमिता को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और विकास कार्यों को गति देने से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे।
विज्ञापन


खबर अपडेट हो रही है...
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed