बिहार कैबिनेट: सीएम सम्राट चौधरी ने कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगाई मुहर, छठ से पहले क्या-क्या तोहफा दिया?
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: आदित्य आनंद Updated Tue, 10 Nov 2026 05:23 PM IST
सार
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने छठ से पहले बिहारवासियों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई। आइये जानते हैं कि उन्होंने किन योजनाओं और प्रस्तावों को हरी झंडी लगाई है।
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विस्तार
बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मंगलवार शाम कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हो गई। मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में आयोजित इस बैठक में विभिन्न विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण विकास प्रस्तावों पर मुहर लगा दी।
पिछली बैठक में 43 प्रस्तावों को मिली थी मंजूरी
इससे पहले 28 अक्टूबर को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई थी। इसमें कुल 43 एजेंडों पर मुहर लगी थी। उस बैठक में बिहार में उद्यमिता को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और विकास कार्यों को गति देने से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे।
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पिछली बैठक में 43 प्रस्तावों को मिली थी मंजूरी
इससे पहले 28 अक्टूबर को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई थी। इसमें कुल 43 एजेंडों पर मुहर लगी थी। उस बैठक में बिहार में उद्यमिता को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और विकास कार्यों को गति देने से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे।
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