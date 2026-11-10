पहली बार हुआ ऐसा: पटना नगर निगम के 200 करोड़ के म्युनिसिपल बॉन्ड की NSE में लिस्टिंग, सीएम सम्राट ने क्या कहा?
NSE News: बिहार में विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए सरकार अब नए रास्ते तलाश रही है। आज जो पहल हुई है, वह आने वाले दिनों में पूरे राज्य की तस्वीर बदल सकती है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कई ऐसी योजनाओं का संकेत दिया है, जिनमें बड़े निवेश के साथ रोजगार, कमाई और आधुनिक सुविधाओं के नए अवसर खुलने की उम्मीद है।
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बिहार में शहरी विकास के लिए निवेश जुटाने की दिशा में बड़ी पहल हुई है। मंगलवार को पटना नगर निगम के 200 करोड़ रुपये के म्युनिसिपल बॉन्ड की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में लिस्टिंग हुई। बिहार में पहली बार किसी नगर निगम के म्युनिसिपल बॉन्ड की एनएसई में लिस्टिंग की गई है। पटना के होटल ताज सिटी सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। इस बॉन्ड के जरिए पटना नगर निगम को 200 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि इस राशि का इस्तेमाल ऐसी परियोजनाओं में किया जाए, जिनसे नियमित रूप से राजस्व की प्राप्ति हो और भविष्य में अतिरिक्त आय के रास्ते खुलें।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और राज्य को देश-दुनिया के बाजार से जोड़ने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि बिहार की अर्थव्यवस्था और बजट का आकार पिछले वर्षों में काफी बढ़ा है। वर्ष 2000 में झारखंड के अलग होने के बाद बिहार के संसाधनों का बड़ा हिस्सा अलग हो गया था। इसके बावजूद राज्य का बजट, जो कभी करीब छह हजार करोड़ रुपये था, आज बढ़कर लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दिवंगत सुशील कुमार मोदी के योगदान का भी जिक्र किया।
पीपीपी मॉडल पर 126 किलोमीटर लंबा मरीन ड्राइव बनाने की तैयारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बड़े आधारभूत ढांचे के विकास के लिए केवल सरकारी संसाधनों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। इसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल को बढ़ावा देना होगा। उन्होंने बताया कि पटना में 26 किलोमीटर लंबे मरीन ड्राइव के निर्माण में 13 साल लगे और इसमें सरकारी राशि खर्च हुई। अब 126 किलोमीटर लंबे मरीन ड्राइव के निर्माण की योजना पीपीपी मोड पर आगे बढ़ाई जा रही है। इस परियोजना पर करीब 30 हजार करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव है।
सौर ऊर्जा और बैटरी स्टोरेज में निवेश को मिलेगा बढ़ावा
सीएम ने ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि बिजली की खरीद अलग-अलग समय पर अलग-अलग दरों पर करनी पड़ती है। इससे बचने के लिए बैटरी स्टोरेज और पंप स्टोरेज सिस्टम विकसित करना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को बिहार आने वाले हैं। इस दौरान ऊर्जा क्षेत्र की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं से जुड़े एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इनमें बैटरी और पंप स्टोरेज सिस्टम से संबंधित प्रस्ताव भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने सक्षम परिवारों से 125 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा छोड़कर घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने की अपील की। उन्होंने बताया कि तीन किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने पर सरकार की ओर से करीब 98 हजार रुपये की सहायता दी जा रही है। इससे उत्पादित अतिरिक्त बिजली सरकार खरीदेगी।
मेडिकल कॉलेजों का संचालन पीपीपी मोड पर कराने की पहल
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में नवनिर्मित मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों का बेहतर संचालन सुनिश्चित करने के लिए इन्हें पीपीपी मोड पर चलाने की पहल की जाएगी। इसके लिए अनुभवी चिकित्सकों और चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी। ब्राउनफील्ड मॉडल के तहत इन संस्थानों के संचालन की व्यवस्था विकसित की जाएगी।
नदियों से गाद निकालकर बाढ़ नियंत्रण के साथ होगी कमाई
मुख्यमंत्री ने नदियों से गाद निकालने की योजना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इससे एक तरफ बाढ़ की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ गाद के उपयोग से राजस्व अर्जित करने की संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी। उन्होंने सभी विभागों को अपनी परिसंपत्तियों और संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कर आय के नए स्रोत विकसित करने का निर्देश दिया।
12 ग्रीनफील्ड टाउनशिप विकसित करने की योजना
मुख्यमंत्री ने बताया कि बिहार में 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की परिकल्पना की गई है। इनका नामकरण राज्य के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखकर किया गया है। पटना में प्रस्तावित पाटलिपुत्र टाउनशिप को व्यवस्थित तरीके से विकसित करने पर करीब पांच लाख करोड़ रुपये के निवेश की संभावना जताई गई है। उन्होंने कहा कि आधुनिक सुविधाओं वाले आवासीय क्षेत्रों की मांग बढ़ रही है। इसी को देखते हुए राज्य में हाईराइज भवनों के निर्माण को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने पटना नगर निगम की इस पहल को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए राज्य के अन्य नगर निगमों से भी म्युनिसिपल बॉन्ड के जरिए निवेश जुटाने की दिशा में कदम उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि बॉन्ड और पीपीपी मॉडल से मिलने वाली राशि को ऐसी परियोजनाओं में लगाया जाना चाहिए, जिनसे ऋण चुकाने के बाद भी सरकार और संबंधित संस्थाओं को अतिरिक्त राजस्व मिलता रहे। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव, नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा, पटना की महापौर सीता साहू, उपमहापौर रेशमी कुमारी, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार, पटना नगर निगम आयुक्त यशपाल मीणा और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के हेड (इश्यूअर रिलेशनशिप्स, प्रोडक्ट एंड बिजनेस डेवलपमेंट) कृष्णन अय्यर समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे।