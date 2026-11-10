बिहार: शराबबंदी के 10 साल बाद बिहार ने क्या किया, जो चर्चा में आया? क्यों पड़ी इसकी जरूरत, समझें

जहर खाने-पीने पर रोक है, लेकिन आज भी उसका दुरुपयोग होता है। इसी तरह तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 साल पहले बिहार के लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पूर्ण शराबबंदी की घोषणा की थी। बेहद सख्त कानून बनाए थे, जिसे कभी न्यायालय तो कभी अन्य दबाव में काफी हद तक मुलायम किया गया। लेकिन, 10 साल बाद भी जब चोरी-छिपे शराब पीने का सिलसिला नहीं थमा और उलटा विपक्षी के साथ कुछ सत्ताधारी नेता गाहेबगाहे शराबबंदी खत्म करने की बात करते रहे। इसे देखते हुए स्पष्ट संदेश के लिए सम्राट चौधरी सरकार ने 27 अक्टूबर से विशेष 'नशामुक्त बिहार अभियान' शुरू किया। इस अभियान में जीविका दीदियों को भी लगाया और मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने भी अपने स्तर पर सख्ती शुरू की।

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27 अक्टूबर से चल रहा अभियान, जानें क्या है असर?

पिछले महीने की 27 तारीख से शुरू नशामुक्ति महाअभियान में जन-जागरुकता पर फोकस किया जा रहा है, लेकिन शराब के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी चल रही है। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के स्तर से अक्टूबर में की गई कार्रवाई से संबंधित आंकड़े बता रहे कि प्रतिदिन औसतन 3503 छापेमारी की गई है। इस दौरान 8933 मुकदमे दर्ज कर 10514 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 7423 नशे में पकड़े गए, जबकि 3091 लोग शराब के अवैध निर्माण, भंडारण और बिक्री के आरोप में गिरफ्तार किए गए। विज्ञापन



छापेमारी में 4 लाख 98 हजार 495 लीटर शराब जब्त की गई। इसमें 3 लाख 53 हजार 274 लीटर अवैध देसी और 1.40 लाख लीटर विदेशी शराब थी। इसके साथ ही 4711 लीटर स्प्रिट को भी बरामद किया गया। अवैध कारोबार में उपयोग किए जाने वाले 965 वाहन भी जब्त किए गए हैं। इनमें 686 दोपहिया, 79 तिपहिया, 169 चारपहिया और 31 बड़े वाहन शामिल हैं। पिछले महीने की 27 तारीख से शुरू नशामुक्ति महाअभियान में जन-जागरुकता पर फोकस किया जा रहा है, लेकिन शराब के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी चल रही है। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के स्तर से अक्टूबर में की गई कार्रवाई से संबंधित आंकड़े बता रहे कि प्रतिदिन औसतन 3503 छापेमारी की गई है। इस दौरान 8933 मुकदमे दर्ज कर 10514 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 7423 नशे में पकड़े गए, जबकि 3091 लोग शराब के अवैध निर्माण, भंडारण और बिक्री के आरोप में गिरफ्तार किए गए।छापेमारी में 4 लाख 98 हजार 495 लीटर शराब जब्त की गई। इसमें 3 लाख 53 हजार 274 लीटर अवैध देसी और 1.40 लाख लीटर विदेशी शराब थी। इसके साथ ही 4711 लीटर स्प्रिट को भी बरामद किया गया। अवैध कारोबार में उपयोग किए जाने वाले 965 वाहन भी जब्त किए गए हैं। इनमें 686 दोपहिया, 79 तिपहिया, 169 चारपहिया और 31 बड़े वाहन शामिल हैं।

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