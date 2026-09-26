बक्सर में आंधी-बारिश का कहर: जगह-जगह गिरे विशाल पेड़, सड़कें हुईं जाम; बिजली-पानी संकट से बढ़ी परेशानी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बक्सर Published by: हिमांशु सिंह बघेल Updated Sat, 26 Sep 2026 02:06 PM IST
सार
बक्सर में शुक्रवार देर रात तेज आंधी-बारिश के कारण कई इलाकों में विशाल पेड़ सड़कों पर गिर गए। इससे आवागमन बाधित होने के साथ कई मोहल्लों में बिजली आपूर्ति ठप रही। बिजली नहीं होने से पेयजल संकट भी गहरा गया और लोग परेशान रहे।
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विस्तार
बक्सर में शुक्रवार देर रात से शुरू हुई तेज बारिश और आंधी ने शहर की व्यवस्था को प्रभावित कर दिया। तेज हवाओं के बीच कई इलाकों में विशाल पेड़ सड़कों पर गिर गए। इससे प्रमुख मार्गों पर आवागमन बाधित हो गया। वहीं, पेड़ों के गिरने और बिजली के तार व व्यवस्था प्रभावित होने से कई मोहल्लों में घंटों बिजली गुल रही। बिजली आपूर्ति ठप होने से पेयजल संकट भी गहरा गया और लोग पानी के लिए परेशान रहे।
मॉडल थाना के पास सड़क पर गिरा विशाल पेड़
शहर के मॉडल थाना के समीप बक्सर होटल के सामने देर रात एक विशाल पेड़ सड़क पर गिर गया। पेड़ गिरने से मुख्य मार्ग पर आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक, नाला निर्माण के लिए सड़क किनारे गड्ढे खोदे गए थे, जिससे पेड़ की जड़ें कमजोर हो गई थीं। इसी दौरान तेज हवा और बारिश के कारण पेड़ गिर गया। राहत की बात रही कि घटना देर रात हुई, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। इसी तरह पुराना थाना क्षेत्र में महिला थाना, साइबर थाना और अनुसूचित जाति-जनजाति थाना की ओर जाने वाले गोला बाजार रोड पर भी विशाल पेड़ गिर गया। इससे वाहनों के साथ पैदल राहगीरों की आवाजाही प्रभावित हुई।
जज आवास के पास भी गिरा पेड़
सिविल लाइन-मठिया मोहल्ले में जज आवास के समीप चिलबिली का विशाल पेड़ सड़क पर गिर पड़ा। इससे मोहल्ले में आवागमन बाधित हो गया। पेड़ गिरने के कारण आसपास की बिजली व्यवस्था भी प्रभावित होने की सूचना है।
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बिजली बंद तो पानी के लिए भी तरसे लोग
आंधी-बारिश के बीच शहर के कई मोहल्लों में बिजली आपूर्ति बाधित रही। बिजली नहीं रहने से घरों में मोटर नहीं चल सकी, जिसके कारण पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई। सुबह होते ही कई इलाकों में लोग बिजली और पानी की आपूर्ति बहाल होने का इंतजार करते नजर आए। लगातार खराब मौसम से शहर की यातायात और बिजली व्यवस्था प्रभावित होने के बाद लोगों ने सड़कों पर गिरे पेड़ों को जल्द हटाने और बिजली आपूर्ति शीघ्र बहाल करने की मांग की है।
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मॉडल थाना के पास सड़क पर गिरा विशाल पेड़
शहर के मॉडल थाना के समीप बक्सर होटल के सामने देर रात एक विशाल पेड़ सड़क पर गिर गया। पेड़ गिरने से मुख्य मार्ग पर आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक, नाला निर्माण के लिए सड़क किनारे गड्ढे खोदे गए थे, जिससे पेड़ की जड़ें कमजोर हो गई थीं। इसी दौरान तेज हवा और बारिश के कारण पेड़ गिर गया। राहत की बात रही कि घटना देर रात हुई, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। इसी तरह पुराना थाना क्षेत्र में महिला थाना, साइबर थाना और अनुसूचित जाति-जनजाति थाना की ओर जाने वाले गोला बाजार रोड पर भी विशाल पेड़ गिर गया। इससे वाहनों के साथ पैदल राहगीरों की आवाजाही प्रभावित हुई।
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जज आवास के पास भी गिरा पेड़
सिविल लाइन-मठिया मोहल्ले में जज आवास के समीप चिलबिली का विशाल पेड़ सड़क पर गिर पड़ा। इससे मोहल्ले में आवागमन बाधित हो गया। पेड़ गिरने के कारण आसपास की बिजली व्यवस्था भी प्रभावित होने की सूचना है।
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बिजली बंद तो पानी के लिए भी तरसे लोग
आंधी-बारिश के बीच शहर के कई मोहल्लों में बिजली आपूर्ति बाधित रही। बिजली नहीं रहने से घरों में मोटर नहीं चल सकी, जिसके कारण पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई। सुबह होते ही कई इलाकों में लोग बिजली और पानी की आपूर्ति बहाल होने का इंतजार करते नजर आए। लगातार खराब मौसम से शहर की यातायात और बिजली व्यवस्था प्रभावित होने के बाद लोगों ने सड़कों पर गिरे पेड़ों को जल्द हटाने और बिजली आपूर्ति शीघ्र बहाल करने की मांग की है।