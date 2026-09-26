बक्सर में आंधी-बारिश का कहर: जगह-जगह गिरे विशाल पेड़, सड़कें हुईं जाम; बिजली-पानी संकट से बढ़ी परेशानी

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शहर के मॉडल थाना के समीप बक्सर होटल के सामने देर रात एक विशाल पेड़ सड़क पर गिर गया। पेड़ गिरने से मुख्य मार्ग पर आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक, नाला निर्माण के लिए सड़क किनारे गड्ढे खोदे गए थे, जिससे पेड़ की जड़ें कमजोर हो गई थीं। इसी दौरान तेज हवा और बारिश के कारण पेड़ गिर गया। राहत की बात रही कि घटना देर रात हुई, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। इसी तरह पुराना थाना क्षेत्र में महिला थाना, साइबर थाना और अनुसूचित जाति-जनजाति थाना की ओर जाने वाले गोला बाजार रोड पर भी विशाल पेड़ गिर गया। इससे वाहनों के साथ पैदल राहगीरों की आवाजाही प्रभावित हुई।सिविल लाइन-मठिया मोहल्ले में जज आवास के समीप चिलबिली का विशाल पेड़ सड़क पर गिर पड़ा। इससे मोहल्ले में आवागमन बाधित हो गया। पेड़ गिरने के कारण आसपास की बिजली व्यवस्था भी प्रभावित होने की सूचना है।ये भी पढ़ें-आंधी-बारिश के बीच शहर के कई मोहल्लों में बिजली आपूर्ति बाधित रही। बिजली नहीं रहने से घरों में मोटर नहीं चल सकी, जिसके कारण पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई। सुबह होते ही कई इलाकों में लोग बिजली और पानी की आपूर्ति बहाल होने का इंतजार करते नजर आए। लगातार खराब मौसम से शहर की यातायात और बिजली व्यवस्था प्रभावित होने के बाद लोगों ने सड़कों पर गिरे पेड़ों को जल्द हटाने और बिजली आपूर्ति शीघ्र बहाल करने की मांग की है।