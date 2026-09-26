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बिहार की विवाहिता का झारखंड के जंगल में मिला शव: पति पर जताई थी हत्या की आशंका; छह दिन बाद सच आया सामने

Sat, 26 Sep 2026 08:21 AM IST
पटना ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: पटना ब्यूरो Updated Sat, 26 Sep 2026 08:21 AM IST
सार

पालीगंज की विवाहिता नीतू का शव झारखंड के चंपारण में सोझा जीटी रोड के जंगल से बरामद हुआ है। परिजनों ने 20 सितंबर को सिंगोड़ी थाने में दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए उसकी हत्या की आशंका जताई थी। अब शव बरामद होने के बाद परिजनों ने पति पर अपहरण कर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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Bihar Married Woman Body Found in Jharkhand Forest Husband Accused of Murder Days After Family Fear Comes True
परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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पटना जिले के पालीगंज की एक विवाहिता का शव झारखंड के जंगल से बरामद हुआ है। परिजनों ने दहेज को लेकर पति और ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए विवाहिता की हत्या की आशंका जताई थी। परिजनों का आरोप है कि पति ने ही उसका अपहरण कर हत्या की है। विवाहिता का शव बरामद होने के बाद परिजनों की आशंका सच साबित होने का दावा किया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
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मिली जानकारी के अनुसार, एक विवाहिता का शव झारखंड के चंपारण में सोझा जीटी रोड के जंगल से झारखंड पुलिस ने बरामद किया। मृतका की पहचान पटना जिले के पालीगंज अनुमंडल के खिड़ीमोड़ थाना क्षेत्र के बहेरिया निरखपुर गांव निवासी स्वर्गीय गणेश यादव की पुत्री नीतू के रूप में हुई है। उसकी शादी सिंगोड़ी थाना क्षेत्र के देवरिया गांव निवासी सुभाष यादव के पुत्र गणेश यादव से हुई थी। बताया जा रहा है कि मृतका की मां मालती देवी ने बीते दिनों 20 सितंबर को सिंगोड़ी थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए अपनी बेटी नीतू की हत्या की आशंका जताई थी। उन्होंने प्राथमिकी दर्ज करने के लिए लिखित आवेदन दिया था। आवेदन में दहेज को लेकर अपनी बेटी को पति और उसके ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए उसकी हत्या की आशंका जताई गई थी।
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नीतू ने फोन के जरिए मां की सूचना दी
मालती देवी की ओर से लगाए गए आरोप और जताई गई आशंका के बाद अब नीतू का शव झारखंड के चंपारण में सोझा जीटी रोड के जंगल से बरामद हुआ है। शव की पहचान नीतू के रूप में हुई है। मालती देवी ने अपने लिखित फर्द बयान में बताया कि उसके पति गणेश यादव नीतू को अपने साथ घर से लेकर गए थे। इसके बाद नीतू ने फोन के माध्यम से अपनी मां को इसकी सूचना दी थी। उसके बाद नीतू और उसके पति का मोबाइल बंद हो गया था।
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आज नीतू का शव बरामद होने की सूचना मिलते ही उसके परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों का आरोप है कि जिस आशंका को लेकर उन्होंने पुलिस से शिकायत की थी, वह सच साबित हुई और पति ने ही उसका अपहरण कर हत्या की घटना को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
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