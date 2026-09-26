बिहार की विवाहिता का झारखंड के जंगल में मिला शव: पति पर जताई थी हत्या की आशंका; छह दिन बाद सच आया सामने

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मिली जानकारी के अनुसार, एक विवाहिता का शव झारखंड के चंपारण में सोझा जीटी रोड के जंगल से झारखंड पुलिस ने बरामद किया। मृतका की पहचान पटना जिले के पालीगंज अनुमंडल के खिड़ीमोड़ थाना क्षेत्र के बहेरिया निरखपुर गांव निवासी स्वर्गीय गणेश यादव की पुत्री नीतू के रूप में हुई है। उसकी शादी सिंगोड़ी थाना क्षेत्र के देवरिया गांव निवासी सुभाष यादव के पुत्र गणेश यादव से हुई थी। बताया जा रहा है कि मृतका की मां मालती देवी ने बीते दिनों 20 सितंबर को सिंगोड़ी थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए अपनी बेटी नीतू की हत्या की आशंका जताई थी। उन्होंने प्राथमिकी दर्ज करने के लिए लिखित आवेदन दिया था। आवेदन में दहेज को लेकर अपनी बेटी को पति और उसके ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए उसकी हत्या की आशंका जताई गई थी।मालती देवी की ओर से लगाए गए आरोप और जताई गई आशंका के बाद अब नीतू का शव झारखंड के चंपारण में सोझा जीटी रोड के जंगल से बरामद हुआ है। शव की पहचान नीतू के रूप में हुई है। मालती देवी ने अपने लिखित फर्द बयान में बताया कि उसके पति गणेश यादव नीतू को अपने साथ घर से लेकर गए थे। इसके बाद नीतू ने फोन के माध्यम से अपनी मां को इसकी सूचना दी थी। उसके बाद नीतू और उसके पति का मोबाइल बंद हो गया था।ये भी पढ़ें-आज नीतू का शव बरामद होने की सूचना मिलते ही उसके परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों का आरोप है कि जिस आशंका को लेकर उन्होंने पुलिस से शिकायत की थी, वह सच साबित हुई और पति ने ही उसका अपहरण कर हत्या की घटना को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।