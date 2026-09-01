दुष्कर्म के बाद हत्या : एक महीने से सनाउल्लाह की नजर पर थी नर्स, मौका देख खिड़की से घुसकर किया कांड

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हैदराबाद के ठुक्कुगुड़ा में 21 वर्षीय नर्स की दुष्कर्म के बाद हत्या के सनसनीखेज मामले में बेगूसराय निवासी 34 वर्षीय बाइक मैकेनिक मो. सनाउल्लाह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वह वर्ष 2023 में हैदराबाद गया था। शुरुआत में उसने उप्पल इलाके की एक बाइक मैकेनिक की दुकान पर काम सीखा। करीब दो महीने पहले वह उसी मालिक की दूसरी दुकान पर काम करने के लिए ठुक्कुगुड़ा पहुंचा था। मैकेनिक की दुकान के पीछे की ओर से अस्पताल परिसर में नर्स के रहने की जगह दिखाई देती थी। सनाउल्लाह वहीं से नर्स को देखता था और उसके आने-जाने की टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए 28 और 29 अगस्त की मध्यरात्रि करीब साढ़े 12 बजे खिड़की के रास्ते नर्स के कमरे में दाखिल हो गया।युवती के जागने और विरोध करने पर दोनों के बीच संघर्ष हुआ। 21 साल की नर्स ने सीधे आत्मसमर्पण नहीं किया। युवती ने उसके हाथ की उंगली काट ली। गले और सीने पर खरोंच लिया। आरोपी ने ताकत के बल पर युवती को कब्जे में कर लिया और दुष्कर्म के बाद गला दबाकर उसकी जान ले ली। वारदात के बाद वह खिड़की बंद कर वहां से निकल गया। 29 अगस्त को युवती के कमरे से बाहर नहीं आने और फोन व दरवाजा खटखटाने पर जवाब नहीं मिलने के बाद उसकी सहेली ने खिड़की के रास्ते अंदर प्रवेश किया। वहां युवती मृत मिली। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। इसके बाद परिजनों की शिकायत पर पहाड़ीशरीफ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। हत्या के बाद पुलिस ने घटनास्थल से मिले साक्ष्यों, तकनीकी जानकारी और संदिग्ध की गतिविधियों की जांच की। इसी क्रम में पुलिस को सनाउल्लाह पर शक हुआ और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से सैमसंग मोबाइल फोन और घटना के समय पहने गए कपड़े भी जब्त किए गए हैं।