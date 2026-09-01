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एशियाई रग्बी मंच पर बिहार की दस्तक: भारतीय टीम में राज्य के आठ खिलाड़ी; रोहित-सलोनी संभालेंगे कप्तानी

Tue, 01 Sep 2026 06:30 PM IST
हिमांशु सिंह बघेल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: हिमांशु सिंह बघेल Updated Tue, 01 Sep 2026 06:30 PM IST
सार

चीन के किंगदाओ में पांच-छह सितंबर को होने वाले अंडर-18 एशिया रग्बी एमिरेट्स सेवेंस-2026 के लिए बिहार के आठ खिलाड़ियों का भारतीय महिला और पुरुष टीम में चयन हुआ है। इनमें चार महिला और चार पुरुष खिलाड़ी शामिल हैं। 

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Bihar Rugby Pride Eight State Players Selected for Indian Team Rohit and Saloni to Lead National Sides
अंडर-18 एशिया रग्बी एमिरेट्स सेवेंस-2026 में बिहार की खेल प्रतिभा का दम दिखेगा - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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चीन के किंगदाओ में 5 और 6 सितंबर को होने वाले अंडर-18 एशिया रग्बी एमिरेट्स सेवेंस-2026 में बिहार की खेल प्रतिभा का दम दिखेगा। इस प्रतिष्ठित एशियाई प्रतियोगिता के लिए भारतीय महिला और पुरुष टीम में बिहार के आठ खिलाड़ियों का चयन हुआ है। इनमें चार बेटियां और चार पुरुष खिलाड़ी शामिल हैं। बिहार के लिए यह उपलब्धि इसलिए भी खास है कि चयनित खिलाड़ियों में रोहित कुमार और सलोनी कुमारी को भारतीय पुरुष एवं महिला टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस प्रतियोगिता में भारत समेत नौ देशों की भागीदारी रहेगी।
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भारतीय टीम में बिहार की ब्यूटी कुमारी, पवन कुमार, सलोनी कुमारी, रोहित कुमार, अति कुमारी, शुभम कुमार, सिमरन प्रवीण और बजरंगी कुमार शामिल हैं। सभी खिलाड़ी चीन में भारतीय टीम की जर्सी में मैदान पर उतरेंगे और एशिया के शीर्ष अंडर-18 खिलाड़ियों के बीच अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।
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दो खिलाड़ियों पर कप्तानी की जिम्मेदारी
बिहार के लिए गौरव की बात यह है कि रोहित कुमार भारतीय पुरुष टीम और सलोनी कुमारी भारतीय महिला टीम की कप्तानी करेंगी। इससे पहले भी बिहार के खिलाड़ी भारतीय अंडर-18 रग्बी टीम का हिस्सा बन चुके हैं। वर्ष 2024 में भी रोहित कुमार समेत बिहार के खिलाड़ियों ने एशिया रग्बी अंडर-18 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया था।
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खेल मंत्री ने दी बधाई
खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने बिहार के आठों खिलाड़ियों के भारतीय टीम में चयन पर खुशी जताते हुए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के खिलाड़ियों का एशियाई स्तर की प्रतियोगिता में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करना राज्य के लिए गौरव की बात है। खासकर रोहित कुमार और सलोनी कुमारी को भारतीय टीम की कप्तानी मिलना यह साबित करता है कि बिहार के खिलाड़ी अब केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी अपनी मजबूत पहचान बना रहे हैं। राज्य सरकार खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, खेल सुविधाएं और प्रतियोगिताओं के लिए आवश्यक अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार काम कर रही है।
 
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