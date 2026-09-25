बिहार: दो कट्ठा जमीन और रुपये नहीं मिले तो विवाहिता की पिटाई, इलाज के दौरान मौत; पति समेत ससुराल वाले फरार

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पटना के बिहटा थाना क्षेत्र में दहेज की मांग को लेकर एक विवाहिता की कथित रूप से पिटाई किए जाने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद से मृतका का पति समेत ससुराल पक्ष के लोग फरार बताए जा रहे हैं। मृतका की पहचान दीपू उर्फ दीपक कुमार की 24 वर्षीय पत्नी माला उर्फ पीहू कुमारी के रूप में हुई है।