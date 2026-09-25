बिहार: ज्ञानेश कुमार के सवाल पर चिराग पासवान बोले- किसी का बचाव नहीं करूंगा, चुनाव आयोग से क्या मांग की?

पटना में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन और चुनाव आयोग को लेकर जारी राजनीतिक विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री एवं लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है और उसके कामकाज को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो आयोग, खासकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपना पक्ष मजबूती से रखना चाहिए। चिराग पासवान ने कहा कि वह केवल सरकार का हिस्सा होने के कारण किसी का बचाव नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, "सरकार का हिस्सा होने के नाते मैं किसी का बचाव नहीं करूंगा। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। अगर आयोग को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो यह चुनाव आयोग और विशेष रूप से मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जिम्मेदारी है कि वह मजबूती से अपना पक्ष रखें।"

विज्ञापन