बिहार: कांग्रेसी और पुलिस के बीच धक्का मुक्की, चुनाव आयुक्त का पुतला लेकर प्रदर्शन कर रहे; जानिए पूरा मामला

पप्पू यादव बोले- लोकतंत्र और संविधान की हत्या की है

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने चुनाव आयोग को लेकर तीखा बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने वोट की चोरी कर लोकतंत्र और संविधान की हत्या की है। पप्पू यादव ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष चुनाव आयोग के खिलाफ सड़क पर उतरा है और इसके खिलाफ महाजंग की जरूरत है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि दलित, ईबीसी, एससी, एसटी और ओबीसी समेत अन्य वर्गों के करोड़ों वोट काटे गए। पप्पू यादव ने कहा कि जब तक मुख्य चुनाव आयुक्त पद पर हैं, तब तक विपक्ष को चुनाव के बहिष्कार पर विचार करना चाहिए। उन्होंने महाभियोग की मांग भी उठाई। पप्पू यादव ने अपने बयान में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक और कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए लड़ाई आर-पार की होगी। उन्होंने विधानसभा भंग करने की मांग भी उठाई।