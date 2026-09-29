बीपीएससी टीआरई 4: शिक्षक अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री के आवास का किया घेराव, अब मांग को लेकर कर रहे प्रदर्शन

बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से ली जाने वाली चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों ने एक बार फिर से शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के आवास का घेराव किया है। बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे शिक्षक अभ्यर्थी मंगलवार को अपनी मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने पहुंचे। अभ्यर्थियों ने सरकार से शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर अपनी मांगों पर विचार करने की अपील की। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की मुख्य मांग है कि सीटीईटी 2026 में अपीयर हुए अभ्यर्थियों को भी बीपीएससी टीआरई 4 की परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाए। अभ्यर्थियों का कहना है कि सीटीईटी 2026 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को भी टीआरई 4 में आवेदन और परीक्षा में बैठने का अवसर मिलना चाहिए।

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अभ्यर्थियों ने किस आधार पर की ऐसी मांग

प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि हमलोगों ने सीटीईटी 2026 का फॉर्म भरा है। इसी बीच टीआरई 4 की वैकेंसी आ गई। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शिक्षा मंत्री से हमलोग काफी समय से मांग रहे हैं कि एपियरिंग वालों को भी मौका मिलना चाहिए। जिस तरह से एसटीईटी अभ्यर्थियों को टीआरई 4 में अवसर मिला उसकी तरह से हमलोगों को अवसर मिलना चाहिए। हमलोग समान अधिकार से अधिक कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। शिक्षा विभाग हमलोगों के साथ भेदभाव नहीं करे। हमलोग भी शिक्षक बनने का सपना देखते हैं। हमारा भी हक है परीक्षा देने का। इसलिए हमलोगों को भी मौका मिलना चाहिए। शिक्षा मंत्री से अपील है कि वह हमलोगों की मांग को जल्द से जल्द पूरा करे। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि हमलोगों ने सीटीईटी 2026 का फॉर्म भरा है। इसी बीच टीआरई 4 की वैकेंसी आ गई। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शिक्षा मंत्री से हमलोग काफी समय से मांग रहे हैं कि एपियरिंग वालों को भी मौका मिलना चाहिए। जिस तरह से एसटीईटी अभ्यर्थियों को टीआरई 4 में अवसर मिला उसकी तरह से हमलोगों को अवसर मिलना चाहिए। हमलोग समान अधिकार से अधिक कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। शिक्षा विभाग हमलोगों के साथ भेदभाव नहीं करे। हमलोग भी शिक्षक बनने का सपना देखते हैं। हमारा भी हक है परीक्षा देने का। इसलिए हमलोगों को भी मौका मिलना चाहिए। शिक्षा मंत्री से अपील है कि वह हमलोगों की मांग को जल्द से जल्द पूरा करे।

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