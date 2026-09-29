बिहार: परिचारी अभ्यर्थियों का आंदोलन, सीएम हाउस की ओर बढ़ रहे; जेपी गोलंबर पर पुलिस ने रोका तो करने लगे हंगामा

पटना में मंगलवार को बिहार परिचारी संघ के अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे है। बिहार कार्यालय परिचारी (विशिष्ट) समूह-‘घ’ के अभ्यर्थियों ने गांधी मैदान के गेट नंबर-10 से मुख्यमंत्री आवास यानी लोक सेवक आवास तक मार्च निकाला। हालांकि, पटना पुलिस ने इनलोगों को जेपी गोलंबर के पास ही रोक दिया। इसके बाद परिचारी अभ्यर्थी आक्रोशित हो गए। कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। कहने लगे कि पिछले कई दिनों से हमलोग गर्दनीबाग पर आमरण अनशन कर रहे हैं लेकिन सरकार हमलोगों की मांग पर ध्यान नहीं दे रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वर्षों से नियुक्ति का इंतजार कर रहे योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए। प्रदर्शनकारियों का मार्च गांधी मैदान के गेट नंबर-10 से शुरू होकर जेपी गोलंबर, डाकबंगला, तारामंडल और इनकम टैक्स गोलंबर होते हुए बिहार म्यूजियम के रास्ते मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचने के लिए निकाला गया।

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