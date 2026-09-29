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बिहार में प्रेम-प्रसंग का खौफनाक अंजाम: बात करने से इनकार किया तो सिरफिरे ने मारी गर्दन पर चाकू, आरोपी फरार

Tue, 29 Sep 2026 10:46 AM IST
पटना ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना/दानापुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना/दानापुर Published by: पटना ब्यूरो Updated Tue, 29 Sep 2026 10:46 AM IST
सार

पटना के परसाबाजार थाना क्षेत्र के यादवचक में फोन पर बात नहीं करने से नाराज एक युवक ने युवती की गर्दन पर चाकू से हमला कर दिया। घायल युवती को स्थानीय लोगों ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना के बाद आरोपी फरार है और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।

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Horrific Crime in Patna Youth Attacks Woman Neck with Knife for Refusing to Talk on Phone Accused Flees
परसाबाजार थाना क्षेत्र का है मामला - फोटो : Amar Ujala

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पटना के परसाबाजार थाना क्षेत्र के यादवचक में फोन पर बात नहीं करने से नाराज युवक ने एक युवती की गर्दन पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में युवती खून से लथपथ होकर घायल हो गई। उसके शोर मचाने पर स्थानीय लोगों ने उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना के बाद आरोपी युवक फरार हो गया। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।
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फोन पर बात नहीं करने पर किया हमला
मूल रूप से जहानाबाद जिले के घोसी की रहने वाली घायल डिंपल ने बताया कि यादवचक निवासी भोला राय का पुत्र राजकुमार यादव उस पर फोन पर बात करने का दबाव बना रहा था। वह उससे बात नहीं करना चाहती थी। इसी बात से नाराज होकर युवक ने मुर्गा काटने वाली दुकान से चाकू उठाया और उसकी गर्दन पर वार कर दिया।
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पहले यादवचक में किराये पर रहती थी युवती
डिंपल ने बताया कि वह वर्तमान में गांधी मैदान इलाके में किराये के मकान में रहती है। इससे पहले वह यादवचक में किराये पर रहती थी। सोमवार की शाम वह अपना ब्लाउज सिलवाने के लिए यादवचक आई थी। स्थानीय लोगों के अनुसार, युवती शादीशुदा है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने एफएसएल टीम को बुलाकर घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। थानाध्यक्ष मनेका रानी ने बताया कि अभी पीड़िता का फर्दबयान नहीं आया है। प्रथम दृष्टया मामला प्रेम-प्रसंग से जुड़ा प्रतीत होता है। आवेदन मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।
 
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