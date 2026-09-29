बिहार में प्रेम-प्रसंग का खौफनाक अंजाम: बात करने से इनकार किया तो सिरफिरे ने मारी गर्दन पर चाकू, आरोपी फरार

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मूल रूप से जहानाबाद जिले के घोसी की रहने वाली घायल डिंपल ने बताया कि यादवचक निवासी भोला राय का पुत्र राजकुमार यादव उस पर फोन पर बात करने का दबाव बना रहा था। वह उससे बात नहीं करना चाहती थी। इसी बात से नाराज होकर युवक ने मुर्गा काटने वाली दुकान से चाकू उठाया और उसकी गर्दन पर वार कर दिया।ये भी पढ़ें-डिंपल ने बताया कि वह वर्तमान में गांधी मैदान इलाके में किराये के मकान में रहती है। इससे पहले वह यादवचक में किराये पर रहती थी। सोमवार की शाम वह अपना ब्लाउज सिलवाने के लिए यादवचक आई थी। स्थानीय लोगों के अनुसार, युवती शादीशुदा है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने एफएसएल टीम को बुलाकर घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। थानाध्यक्ष मनेका रानी ने बताया कि अभी पीड़िता का फर्दबयान नहीं आया है। प्रथम दृष्टया मामला प्रेम-प्रसंग से जुड़ा प्रतीत होता है। आवेदन मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।