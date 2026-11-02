बिहार: बच्चों से भरी स्कूल बस पलटी, पांच घायल, ग्रामीणों ने शीशा तोड़कर बचाई जान; चालक पर लापरवाही का आरोप

सीवान जिले में सोमवार की सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। इंजीनियरिंग कॉलेज के समीप संचालित संघमित्रा पब्लिक स्कूल की बच्चों से भरी बस हुसैनगंज थाना क्षेत्र के सिधवल गांव में गायत्री मंदिर के पास अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई।

बस के अंदर फंसे बच्चों की चीख-पुकार सुनकर स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। ग्रामीणों ने बस का शीशा तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला। हादसे में पांच बच्चे घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया।

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घायलों की पहचान असांव थाना क्षेत्र के मनिया गांव निवासी आर्यन कुमार (14), आकृति कुमारी (8), आस्था (13), परी उर्फ अर्पिता (8) और संस्कृति (14) के रूप में हुई है। इनमें एक बच्चे के सिर में चोट लगने के कारण चिकित्सकों ने सीटी स्कैन भी कराया। सदर अस्पताल के ऑन-ड्यूटी चिकित्सक के अनुसार, हादसे में घायल पांच बच्चों को उपचार के लिए अस्पताल लाया गया था।

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घायल बच्चों के अनुसार, वे प्रतिदिन की तरह मिनी बस से स्कूल जा रहे थे। इसी दौरान अचानक बस अनियंत्रित होने लगी। बच्चों ने चालक से वाहन धीरे चलाने की अपील की, लेकिन उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। बच्चों का कहना है कि उन्होंने बस रोकने के लिए शोर भी मचाया, लेकिन चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका। देखते ही देखते बस सड़क किनारे पलट गई और अंदर बैठे बच्चे फंस गए।हादसे के बाद बच्चों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे। बस पलटी हुई थी और कई बच्चे उसके अंदर फंसे हुए थे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीणों ने बिना देर किए बस का शीशा तोड़ा और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास किया। इसके बाद घायल बच्चों को तत्काल सदर अस्पताल पहुंचाया गया। ग्रामीणों की तत्परता से राहत एवं बचाव कार्य तेजी से हो सका।घटना के बाद बस चालक के मौके से फरार होने की बात सामने आई है। स्थानीय ग्रामीणों ने चालक पर नशे की हालत में वाहन चलाने का आरोप लगाया है। हालांकि, चालक के नशे में होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हादसे के बाद स्कूल बस में बच्चों की सुरक्षा और चालक की जिम्मेदारी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। अब इस मामले में चालक की भूमिका और दुर्घटना के वास्तविक कारणों की जांच महत्वपूर्ण होगी।