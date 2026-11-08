बिहार: बक्सर की महादलित बस्ती में डीएम साहिला ने मनाई दीपावली, लोगों के बीच बांटे दीप और मिठाइयां

दीपावली के अवसर पर रविवार को डीएम साहिला सामाजिक समरसता और आपसी भाईचारे का संदेश देने के लिए बक्सर प्रखंड के छोटका नुआव स्थित महादलित बस्ती पहुंचीं। यहां उन्होंने स्थानीय परिवारों के बीच दीप और मिठाइयां वितरित कर उनके साथ दीपावली की खुशियां साझा कीं। डीएम ने बस्ती के लोगों को पर्व की शुभकामनाएं देते हुए उनके सुख-समृद्धि की कामना की। इस दौरान एसडीएम अविनाश कुमार भी मौजूद रहे।

वहीं, डीडीसी निहारिका छवि इटाढ़ी प्रखंड के नाथपुर स्थित दलित बस्ती पहुंचीं। इस दौरान एडीएम अरुण कुमार सिंह भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर की गई इस पहल के तहत अधिकारियों ने वंचित वर्ग के लोगों के बीच त्योहार की खुशियां बांटीं।

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डीएम ने स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने कहा कि दीपावली केवल दीप जलाने का पर्व नहीं, बल्कि प्रेम, सद्भाव, समानता और सामाजिक एकजुटता का प्रतीक है। त्योहार की खुशियां समाज के हर वर्ग तक पहुंचनी चाहिए। आपसी सहयोग और भाईचारे से ही समाज में सकारात्मक माहौल कायम होता है।

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डीएम साहिला ने जिलेवासियों को दीपावली की बधाई देते हुए सभी के जीवन में सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की। उन्होंने लोगों से सुरक्षित, स्वच्छ और सौहार्दपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील की।जिला प्रशासन की ओर से लोगों को दीपावली के दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने अपील की है कि दीप और मोमबत्तियां ज्वलनशील वस्तुओं से दूर सुरक्षित स्थान पर रखें। बच्चों को अकेले पटाखे न जलाने दें और आतिशबाजी के दौरान वयस्कों की निगरानी जरूर रखें। घरों के अंदर, संकरी गलियों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पटाखे जलाने से बचें।

इसके अलावा विद्युत सजावट में सुरक्षित तारों और उपकरणों का इस्तेमाल करने तथा ओवरलोडिंग से बचने की सलाह दी गई है। बुजुर्गों, छोटे बच्चों, बीमार लोगों और पशु-पक्षियों का विशेष ध्यान रखने की अपील की गई है। प्रशासन ने सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने और शांति व सद्भाव के साथ दीपावली मनाने का संदेश दिया है।