बिहारशरीफ में भीषण अग्निकांड: छठ की मिठाई बनाने वाली छह दुकानें जलकर राख; 50 लाख से ज्यादा का नुकसान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिहारशरीफ Published by: पटना ब्यूरो Updated Mon, 09 Nov 2026 09:28 AM IST
सार
बिहारशरीफ के लहेरी थाना क्षेत्र के कटरा पर इलाके में देर रात आग लगने से छठ पूजा की मिठाई और चीनी के खिलौने बनाने वाली छह दुकानें पूरी तरह जल गईं। आग की चपेट में पास का दोमंजिला मकान भी आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ। दुकानदारों के मुताबिक, हादसे में 50 लाख रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। आग लगने की वजह अभी स्पष्ट नहीं है।
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विस्तार
बिहार के बिहारशरीफ में छठ पर्व की तैयारियों के बीच देर रात भीषण अग्निकांड हो गया। लहेरी थाना क्षेत्र के कटरा पर इलाके में रात करीब 1:30 से 2 बजे के बीच लगी आग ने छठ पूजा की मिठाई और चीनी के खिलौने बनाने वाली छह दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। दुकानों में रखा कच्चा माल, चीनी की बोरियां, मिठाई बनाने के सांचे और तैयार बताशे जलकर राख हो गए। आग पास के एक दोमंजिला मकान तक भी पहुंच गई। दमकल की चार गाड़ियों ने करीब दो से ढाई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कारोबारियों ने 50 लाख रुपये से अधिक के नुकसान का अनुमान लगाया है।
देर रात करीब दो बजे दुकानों में भड़की आग
जानकारी के अनुसार, घटना रात करीब 1:30 से 2 बजे के बीच हुई। छठ पर्व को लेकर दुकानदार दिनभर काम करने के बाद दुकानें बंद कर सो रहे थे। दुकानें एक-दूसरे से सटी हुई थीं और उनके बीच बांस, करकट और तिरपाल का इस्तेमाल किया गया था। इसी दौरान अचानक आग भड़क उठी। ज्वलनशील सामग्री के कारण लपटें तेजी से फैलने लगीं और देखते ही देखते छह दुकानें आग की चपेट में आ गईं।
150 से ज्यादा चीनी की बोरियां और हजारों सांचे जले
आग में दुकानों के भीतर रखा भारी मात्रा में सामान जलकर नष्ट हो गया। कारोबारियों के मुताबिक, 150 से अधिक चीनी की बोरियां, हजारों मिठाई बनाने वाले सांचे, तैयार बताशे, इन्वर्टर-बैटरी और अन्य कच्चा माल आग की भेंट चढ़ गया। छठ पर्व के लिए तैयारियां चल रही थीं, ऐसे में दुकानदारों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है।
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पास के दोमंजिला मकान तक पहुंचीं आग की लपटें
दुकानों में लगी आग की लपटें इतनी तेज थीं कि पास स्थित विजय साव के दोमंजिला मकान को भी नुकसान पहुंचा। बताया जा रहा है कि खिड़की के रास्ते आग घर के अंदर तक पहुंच गई और वहां रखा कुछ सामान जल गया। हालांकि, दमकलकर्मियों ने समय रहते मकान में लगी आग पर काबू पा लिया। इससे आग और फैलने से रुक गई तथा बड़ा हादसा टल गया।
चार दमकल गाड़ियों ने ढाई घंटे में पाया काबू
अग्निकांड की सूचना मिलते ही लहेरी थाना और बिहार थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। अग्निशमन विभाग की दो बड़ी और दो छोटी गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा गया। स्थानीय लोगों ने भी आग बुझाने में मदद की। दमकलकर्मियों और स्थानीय लोगों की करीब दो से ढाई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया जा सका।
बिजली काटने और दमकल पहुंचने में देरी का आरोप
स्थानीय कारोबारी बबलू कुमार ने बताया कि आग लगने के करीब 15 मिनट बाद बिजली काटी गई। उनके अनुसार, दमकल की गाड़ियां लगभग 45 मिनट बाद मौके पर पहुंचीं और करीब दो घंटे की कोशिश के बाद आग बुझाई जा सकी। इस दौरान आग ने दुकानों में रखे सामान को भारी नुकसान पहुंचाया।
छह कारोबारियों की दुकानें पूरी तरह तबाह
इस अग्निकांड में राजकुमार, हरि प्रसाद, संतोष कुमार, डुमरी स्वर्णकार और अमित कुमार समेत कारोबारियों की छह दुकानें जलकर राख हो गईं। मूल जानकारी में राजकुमार का नाम दो बार दर्ज है। इसके अलावा मकान मालिक विजय साव को भी संपत्ति का नुकसान हुआ है। कारोबारियों के अनुसार, प्रत्येक दुकान में औसतन पांच से आठ लाख रुपये का नुकसान हुआ है। कुल नुकसान 50 लाख रुपये से अधिक आंका जा रहा है।
पटाखे की चिंगारी या साजिश, आग की वजह की जांच
आग लगने का वास्तविक कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। कुछ लोगों को आशंका है कि दीपावली के पटाखों या बाहर पड़े कूड़े में लगी चिंगारी से आग फैली होगी। वहीं, दुकानदार गौरव ने आरोप लगाया कि किसी असामाजिक तत्व ने जानबूझकर आग लगाई है। पुलिस और प्रशासन की टीम मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद ही आग लगने की असली वजह सामने आ सकेगी।
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देर रात करीब दो बजे दुकानों में भड़की आग
जानकारी के अनुसार, घटना रात करीब 1:30 से 2 बजे के बीच हुई। छठ पर्व को लेकर दुकानदार दिनभर काम करने के बाद दुकानें बंद कर सो रहे थे। दुकानें एक-दूसरे से सटी हुई थीं और उनके बीच बांस, करकट और तिरपाल का इस्तेमाल किया गया था। इसी दौरान अचानक आग भड़क उठी। ज्वलनशील सामग्री के कारण लपटें तेजी से फैलने लगीं और देखते ही देखते छह दुकानें आग की चपेट में आ गईं।
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150 से ज्यादा चीनी की बोरियां और हजारों सांचे जले
आग में दुकानों के भीतर रखा भारी मात्रा में सामान जलकर नष्ट हो गया। कारोबारियों के मुताबिक, 150 से अधिक चीनी की बोरियां, हजारों मिठाई बनाने वाले सांचे, तैयार बताशे, इन्वर्टर-बैटरी और अन्य कच्चा माल आग की भेंट चढ़ गया। छठ पर्व के लिए तैयारियां चल रही थीं, ऐसे में दुकानदारों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है।
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पास के दोमंजिला मकान तक पहुंचीं आग की लपटें
दुकानों में लगी आग की लपटें इतनी तेज थीं कि पास स्थित विजय साव के दोमंजिला मकान को भी नुकसान पहुंचा। बताया जा रहा है कि खिड़की के रास्ते आग घर के अंदर तक पहुंच गई और वहां रखा कुछ सामान जल गया। हालांकि, दमकलकर्मियों ने समय रहते मकान में लगी आग पर काबू पा लिया। इससे आग और फैलने से रुक गई तथा बड़ा हादसा टल गया।
चार दमकल गाड़ियों ने ढाई घंटे में पाया काबू
अग्निकांड की सूचना मिलते ही लहेरी थाना और बिहार थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। अग्निशमन विभाग की दो बड़ी और दो छोटी गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा गया। स्थानीय लोगों ने भी आग बुझाने में मदद की। दमकलकर्मियों और स्थानीय लोगों की करीब दो से ढाई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया जा सका।
बिजली काटने और दमकल पहुंचने में देरी का आरोप
स्थानीय कारोबारी बबलू कुमार ने बताया कि आग लगने के करीब 15 मिनट बाद बिजली काटी गई। उनके अनुसार, दमकल की गाड़ियां लगभग 45 मिनट बाद मौके पर पहुंचीं और करीब दो घंटे की कोशिश के बाद आग बुझाई जा सकी। इस दौरान आग ने दुकानों में रखे सामान को भारी नुकसान पहुंचाया।
छह कारोबारियों की दुकानें पूरी तरह तबाह
इस अग्निकांड में राजकुमार, हरि प्रसाद, संतोष कुमार, डुमरी स्वर्णकार और अमित कुमार समेत कारोबारियों की छह दुकानें जलकर राख हो गईं। मूल जानकारी में राजकुमार का नाम दो बार दर्ज है। इसके अलावा मकान मालिक विजय साव को भी संपत्ति का नुकसान हुआ है। कारोबारियों के अनुसार, प्रत्येक दुकान में औसतन पांच से आठ लाख रुपये का नुकसान हुआ है। कुल नुकसान 50 लाख रुपये से अधिक आंका जा रहा है।
पटाखे की चिंगारी या साजिश, आग की वजह की जांच
आग लगने का वास्तविक कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। कुछ लोगों को आशंका है कि दीपावली के पटाखों या बाहर पड़े कूड़े में लगी चिंगारी से आग फैली होगी। वहीं, दुकानदार गौरव ने आरोप लगाया कि किसी असामाजिक तत्व ने जानबूझकर आग लगाई है। पुलिस और प्रशासन की टीम मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद ही आग लगने की असली वजह सामने आ सकेगी।