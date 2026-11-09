बिहारशरीफ में भीषण अग्निकांड: छठ की मिठाई बनाने वाली छह दुकानें जलकर राख; 50 लाख से ज्यादा का नुकसान

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जानकारी के अनुसार, घटना रात करीब 1:30 से 2 बजे के बीच हुई। छठ पर्व को लेकर दुकानदार दिनभर काम करने के बाद दुकानें बंद कर सो रहे थे। दुकानें एक-दूसरे से सटी हुई थीं और उनके बीच बांस, करकट और तिरपाल का इस्तेमाल किया गया था। इसी दौरान अचानक आग भड़क उठी। ज्वलनशील सामग्री के कारण लपटें तेजी से फैलने लगीं और देखते ही देखते छह दुकानें आग की चपेट में आ गईं।आग में दुकानों के भीतर रखा भारी मात्रा में सामान जलकर नष्ट हो गया। कारोबारियों के मुताबिक, 150 से अधिक चीनी की बोरियां, हजारों मिठाई बनाने वाले सांचे, तैयार बताशे, इन्वर्टर-बैटरी और अन्य कच्चा माल आग की भेंट चढ़ गया। छठ पर्व के लिए तैयारियां चल रही थीं, ऐसे में दुकानदारों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है।दुकानों में लगी आग की लपटें इतनी तेज थीं कि पास स्थित विजय साव के दोमंजिला मकान को भी नुकसान पहुंचा। बताया जा रहा है कि खिड़की के रास्ते आग घर के अंदर तक पहुंच गई और वहां रखा कुछ सामान जल गया। हालांकि, दमकलकर्मियों ने समय रहते मकान में लगी आग पर काबू पा लिया। इससे आग और फैलने से रुक गई तथा बड़ा हादसा टल गया।अग्निकांड की सूचना मिलते ही लहेरी थाना और बिहार थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। अग्निशमन विभाग की दो बड़ी और दो छोटी गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा गया। स्थानीय लोगों ने भी आग बुझाने में मदद की। दमकलकर्मियों और स्थानीय लोगों की करीब दो से ढाई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया जा सका।स्थानीय कारोबारी बबलू कुमार ने बताया कि आग लगने के करीब 15 मिनट बाद बिजली काटी गई। उनके अनुसार, दमकल की गाड़ियां लगभग 45 मिनट बाद मौके पर पहुंचीं और करीब दो घंटे की कोशिश के बाद आग बुझाई जा सकी। इस दौरान आग ने दुकानों में रखे सामान को भारी नुकसान पहुंचाया।इस अग्निकांड में राजकुमार, हरि प्रसाद, संतोष कुमार, डुमरी स्वर्णकार और अमित कुमार समेत कारोबारियों की छह दुकानें जलकर राख हो गईं। मूल जानकारी में राजकुमार का नाम दो बार दर्ज है। इसके अलावा मकान मालिक विजय साव को भी संपत्ति का नुकसान हुआ है। कारोबारियों के अनुसार, प्रत्येक दुकान में औसतन पांच से आठ लाख रुपये का नुकसान हुआ है। कुल नुकसान 50 लाख रुपये से अधिक आंका जा रहा है।आग लगने का वास्तविक कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। कुछ लोगों को आशंका है कि दीपावली के पटाखों या बाहर पड़े कूड़े में लगी चिंगारी से आग फैली होगी। वहीं, दुकानदार गौरव ने आरोप लगाया कि किसी असामाजिक तत्व ने जानबूझकर आग लगाई है। पुलिस और प्रशासन की टीम मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद ही आग लगने की असली वजह सामने आ सकेगी।