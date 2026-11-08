भारत की हार पर बोले कप्तान रायचंदानी: 'हम 20-30 रन पीछे रह गए', पाकिस्तान ने तीन विकेट से जीता मुकाबला

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विज्ञापन अंडर-19 एशिया कप में रविवार को खेले गए ग्रुप-ए के मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को तीन विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम 208 रन पर ऑलआउट हो गई। जवाब में पाकिस्तान ने हम्जा जहूर की नाबाद शतकीय पारी के दम पर 48.1 ओवर में सात विकेट खोकर 209 रन बनाए और 11 गेंद शेष रहते मुकाबला अपने नाम कर लिया। मैच के बाद भारतीय अंडर-19 टीम के कप्तान लक्ष्य रायचंदानी ने हार की वजह बताते हुए कहा कि उनकी टीम जीत के लिए जरूरी स्कोर से 20-30 रन पीछे रह गई। उन्होंने माना कि अगर अर्जुन राजपूत का साथ देने के लिए कोई अन्य बल्लेबाज क्रीज पर टिकता तो टीम बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती थी।

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रायचंदानी ने मानी बल्लेबाजी में कमी मैच के बाद पुरस्कार वितरण समारोह में रायचंदानी ने कहा, "हां, यह स्कोर पर्याप्त नहीं था। हम 20-30 रन पीछे रह गए। हालांकि, अर्जुन और केपी (काव्या पटेल) ने अच्छी पारियां खेलीं। अर्जुन ने शानदार बल्लेबाजी की। अगर कोई दूसरा बल्लेबाज उनके साथ अंत तक टिकता तो हम थोड़ा और बड़ा स्कोर बना सकते थे।"

उन्होंने गेंदबाजी में भी सुधार की जरूरत बताई। भारतीय कप्तान के मुताबिक, पाकिस्तान की टीम एक समय 61 रन पर पांच विकेट गंवाकर मुश्किल में थी, लेकिन भारतीय गेंदबाज इस स्थिति का फायदा नहीं उठा सके।

रायचंदानी ने कहा, 'हमें निश्चित रूप से अपनी गेंदबाजी में सुधार करना होगा। इस मैच से कई सकारात्मक चीजें भी सामने आई हैं, जिन्हें हम आगे लेकर जाएंगे। पाकिस्तान के पांच विकेट 60 रन के आसपास गिर गए थे। ऐसे में हम थोड़ी बेहतर गेंदबाजी कर सकते थे।'

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हम्जा जहूर ने सातवें नंबर पर जड़ा नाबाद शतक

पाकिस्तान की जीत के सबसे बड़े हीरो हम्जा जहूर रहे। उन्होंने सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 108 गेंदों में नाबाद 100 रन बनाए और मुश्किल में फंसी अपनी टीम को जीत दिलाई। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। जहूर ने अपनी पारी के बारे में कहा कि उन्होंने आखिरी तक क्रीज पर टिके रहने और टीम को जीत दिलाने का लक्ष्य बनाया था। उन्होंने कहा, 'मेरा इरादा अंत तक बल्लेबाजी करने और टीम को जीत दिलाने का था। मैंने तय कर लिया था कि आखिरी तक क्रीज पर रहूंगा।' लक्ष्य का पीछा करते हुए लगातार विकेट गिरने के बावजूद दबाव महसूस करने के सवाल पर जहूर ने कहा कि वह अपनी बल्लेबाजी का आनंद ले रहे थे और अपने स्वाभाविक खेल पर ध्यान दे रहे थे।

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