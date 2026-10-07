बड़ी खबर : बिहार SAP के 122 जवान बीमार; आंसू गैस के कारण BMP 13 परिसर में अफरातफरी

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बिहार मिलिट्री पुलिस की 13वीं बटालियन के 40 जवान बीमार हो गए हैं। खबर लिखे जाने तक कुल 122 जवान अस्पताल उपचार के लिए पहुंच चुके हैं। 30 से 35 जवान इमरजेंसी में रखे गए हैं। उन्हें दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ले जाया गया है। प्राथमिक सूचना के अनुसार आंसू गैस के इस्तेमाल को लेकर प्रशिक्षण के दौरान कुछ ऐसा हुआ, जिसके कारण यह स्थिति सामने आई है। डीएमसीएच में बीमार जवानों का प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। विशेषज्ञ चिकित्सकों का दल मौके पर आ गया है। वरीय अधिकारी भी डीएमसीएच पहुंच गए हैं।