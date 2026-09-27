बिहार में छात्रा से फिर छेड़खानी: अकेली देखकर आगे बैठाया, चलती ऑटो में की बदतमीजी; भोजपुर में बचने के लिए कूदी

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क्लास के बाद ऑटो से लौट रही थी घर

बताया जाता है कि पीड़िता धोबहां थाना क्षेत्र के धोबहां बाजार स्थित एक संस्थान में क्लास करने के बाद ऑटो से अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान चालक ने उसे अकेली देखकर आगे की सीट पर बैठा लिया। आरोप है कि महुली और बलुआ गांव के बीच चालक ने छात्रा के साथ कथित तौर पर बदतमीजी शुरू कर दी। इससे घबराई छात्रा ने मौका देखकर चलती ऑटो से छलांग लगा दी। ऑटो से गिरने के कारण छात्रा को चोटें आईं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तत्काल डायल-112 की टीम को मौके पर भेजा। इसके बाद पुलिस ने ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया। घायल छात्रा का निजी अस्पताल के साथ सदर अस्पताल में भी इलाज कराया गया। विज्ञापन



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क्या बोले थानाध्यक्ष?

मुफस्सिल थानाध्यक्ष राम कल्याण यादव ने बताया कि छात्रा को अकेले देखकर गांव के ही ऑटो चालक ने उसे आगे की सीट पर बैठाया था। इसके बाद उसके साथ बदतमीजी करने लगा। मौका पाकर छात्रा ऑटो से कूद गई, जिससे वह जख्मी हो गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी चालक और ऑटो को बरामद कर लिया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

बताया जाता है कि पीड़िता धोबहां थाना क्षेत्र के धोबहां बाजार स्थित एक संस्थान में क्लास करने के बाद ऑटो से अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान चालक ने उसे अकेली देखकर आगे की सीट पर बैठा लिया। आरोप है कि महुली और बलुआ गांव के बीच चालक ने छात्रा के साथ कथित तौर पर बदतमीजी शुरू कर दी। इससे घबराई छात्रा ने मौका देखकर चलती ऑटो से छलांग लगा दी। ऑटो से गिरने के कारण छात्रा को चोटें आईं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तत्काल डायल-112 की टीम को मौके पर भेजा। इसके बाद पुलिस ने ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया। घायल छात्रा का निजी अस्पताल के साथ सदर अस्पताल में भी इलाज कराया गया।ये भी पढ़ें-मुफस्सिल थानाध्यक्ष राम कल्याण यादव ने बताया कि छात्रा को अकेले देखकर गांव के ही ऑटो चालक ने उसे आगे की सीट पर बैठाया था। इसके बाद उसके साथ बदतमीजी करने लगा। मौका पाकर छात्रा ऑटो से कूद गई, जिससे वह जख्मी हो गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी चालक और ऑटो को बरामद कर लिया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

बिहार के जमुई और समस्तीपुर के बाद अब भोजपुर में भी छात्रा से छेड़खानी का मामला सामने आया है। जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में महुली और बलुआ गांव के समीप शनिवार दोपहर चलती ऑटो में स्नातक की छात्रा के साथ चालक द्वारा कथित रूप से बदतमीजी किए जाने का मामला सामने आया है। चालक की हरकत से परेशान छात्रा ने मौका पाकर चलती ऑटो से छलांग लगा दी, जिससे वह जख्मी हो गई। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बखरिया गांव निवासी विजय कुमार उर्फ चौरसिया उर्फ मस्तो के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के ऑटो को भी जब्त कर लिया है।