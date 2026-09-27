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बिहार: पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने ली स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, बने मुख्य सूचना आयुक्त

Sun, 27 Sep 2026 03:24 AM IST
ज्योति भास्कर पीटीआई, पटना।
पीटीआई, पटना। Published by: ज्योति भास्कर Updated Sun, 27 Sep 2026 03:24 AM IST
सार

बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर राज्य के नए मुख्य सूचना आयुक्त का पद संभाला। स्वास्थ्य कारणों से छुट्टी पर गए कुमार की जगह प्रीता वर्मा कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक बनी रहेंगी।

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Bihar DGP Vinay Kumar Takes Voluntary Retirement, Appointed Chief Information Commissioner
डीजीपी विनय कुमार - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है। उन्हें राज्य का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल दिसंबर में समाप्त होना था। गृह विभाग ने शनिवार देर रात एक अधिसूचना जारी की।

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स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद मुख्य सूचना आयुक्त बने
इसके अनुसार, 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी कुमार ने 25 सितंबर को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया था। सरकार ने इसे तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। नियमों में तीन महीने के नोटिस की आवश्यकता होती है। सरकार ने इन नियमों में छूट दी है। सामान्य प्रशासन विभाग की एक अन्य अधिसूचना में यह जानकारी दी गई। कुमार को पदभार ग्रहण करने की तिथि से मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है।
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विनय कुमार ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति क्यों ली?
विनय कुमार हाल ही में स्वास्थ्य कारणों से छुट्टी पर गए थे। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, वह अपनी चिकित्सा समस्याओं का इलाज कराने के बाद नया कार्यभार संभालेंगे। 1991 बैच की आईपीएस अधिकारी प्रीता वर्मा कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक बनी रहेंगी। वह कुमार के छुट्टी पर जाने के बाद इस पद पर आई थीं।

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