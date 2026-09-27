बिहार: पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने ली स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, बने मुख्य सूचना आयुक्त

बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है। उन्हें राज्य का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल दिसंबर में समाप्त होना था। गृह विभाग ने शनिवार देर रात एक अधिसूचना जारी की।

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इसके अनुसार, 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी कुमार ने 25 सितंबर को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया था। सरकार ने इसे तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। नियमों में तीन महीने के नोटिस की आवश्यकता होती है। सरकार ने इन नियमों में छूट दी है। सामान्य प्रशासन विभाग की एक अन्य अधिसूचना में यह जानकारी दी गई। कुमार को पदभार ग्रहण करने की तिथि से मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है।विनय कुमार हाल ही में स्वास्थ्य कारणों से छुट्टी पर गए थे। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, वह अपनी चिकित्सा समस्याओं का इलाज कराने के बाद नया कार्यभार संभालेंगे। 1991 बैच की आईपीएस अधिकारी प्रीता वर्मा कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक बनी रहेंगी। वह कुमार के छुट्टी पर जाने के बाद इस पद पर आई थीं।