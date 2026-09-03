विधान परिषद चुनाव: जदयू विधायक अनंत सिंह अपनी पार्टी के एमएलए के खिलाफ; किसे जिताने की बात की?

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बाढ़ थाना क्षेत्र के बेढ़ना गांव में नॉनवेज पार्टी के दौरान शराब पीने से चार युवकों की दर्दनाक मौत के बाद इलाके में मातम पसरा हुआ है। इस दुखद घटना के बाद मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह और बाढ़ विधायक डॉ. सियाराम सिंह फिर पीड़ित परिवारों से मिलने बेढ़ना गांव पहुंचे। दोनों नेताओं ने शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और मौके पर आर्थिक सहायता भी प्रदान की।