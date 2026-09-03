अंधेरा कायम: पीके की मीटिंग में बत्ती गुल, किसी का मोबाइल गायब, कई के पर्स उड़े; निकल गए प्रशांत किशोर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरंगाबाद Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Thu, 03 Sep 2026 07:35 PM IST
सार
Bihar News: औरंगाबाद में प्रशांत किशोर के नागरिक अभिनंदन समारोह के दौरान भाषण के बीच बिजली गुल हो गई। माइक बंद होने के बाद अंधेरे का फायदा उठाकर पॉकेटमारों ने कई लोगों की जेब साफ कर दी, जबकि जनसुराज के पूर्व प्रत्याशी विकास कुमार सिंह उर्फ बबलू सिंह का मोबाइल भी चोरी हो गया। बिजली बहाल नहीं होने पर प्रशांत किशोर भाषण पूरा किए बिना पटना रवाना हो गए।
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विस्तार
नवनिर्वाचित विधायक और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के औरंगाबाद में गुरुवार को आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में बड़ा खेल हो गया। प्रशांत किशोर ने जैसे ही राजनीतिक भाषण देना शुरू किया, वैसे ही करीब 8-10 मिनट बाद कार्यक्रम स्थल सम्राट अशोक हॉल की बिजली गुल हो गई। माइक बंद हो गया तो वे चुप हो गए। हद तो यह हो गई कि भाषण बंद कर इधर प्रशांत किशोर बिजली आने या जेनरेटर स्टार्ट किए जाने का इंतजार कर रहे थे, उधर पॉकेटमारों ने अपना काम शुरू कर दिया।
बिजली गुल होने से अंधेरे का लाभ उठाते हुए पॉकेटमारों ने कई लोगों की जेब साफ कर दी। इतना ही नहीं, विधानसभा चुनाव में रफीगंज सीट से जनसुराज के प्रत्याशी रहे विकास कुमार सिंह उर्फ बबलू सिंह का मोबाइल भी चोरी हो गया।
भाषण पूरा किए बिना हॉल से बाहर निकले पीके
काफी देर तक जब बिजली नहीं आई और न ही जेनरेटर स्टार्ट हुआ तो प्रशांत किशोर सम्राट अशोक हॉल से बाहर निकल गए। हॉल से बाहर निकलकर खुले में उन्होंने सोशल मीडिया को बाइट दी। इसके बाद वहीं से अपने वाहन से पटना के लिए रवाना हो गए। हालांकि, पीके के पूरा भाषण नहीं देने से कार्यकर्ताओं और समर्थकों को निराशा हुई, जबकि वे प्रशांत किशोर का पूरा भाषण सुनने की उम्मीद लेकर आए थे।
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समारोह की व्यवस्था पर उठे सवाल
कहने को तो प्रशांत किशोर के नागरिक अभिनंदन का कार्यक्रम जनसुराज पार्टी की औरंगाबाद जिला कमेटी द्वारा आयोजित था। लेकिन स्थानीय होने के कारण पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमार सौरभ सिंह अघोषित तौर पर पूरे कार्यक्रम के मुख्य आयोजक की भूमिका में थे। कार्यक्रम स्थल पर पार्टी के जिलास्तरीय नेताओं से ज्यादा राष्ट्रीय प्रवक्ता की ओर से बैनर-पोस्टर लगे थे। यही वजह है कि कार्यक्रम के फेल होने को लेकर उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाया जा रहा है।
पीके के निकलते ही कार्यक्रम स्थल से गायब दिखे राष्ट्रीय प्रवक्ता
इतना तक कि प्रशांत किशोर के निकलने के बाद राष्ट्रीय प्रवक्ता भी कार्यक्रम स्थल पर नजर नहीं आए, जबकि पीके के कार्यक्रम में आने से पहले उन्होंने मंच पर पूरा मोर्चा संभाल रखा था। कार्यक्रम के दौरान बिजली गुल होने और पॉकेटमारी की घटनाओं ने व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
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बिजली गुल होने से अंधेरे का लाभ उठाते हुए पॉकेटमारों ने कई लोगों की जेब साफ कर दी। इतना ही नहीं, विधानसभा चुनाव में रफीगंज सीट से जनसुराज के प्रत्याशी रहे विकास कुमार सिंह उर्फ बबलू सिंह का मोबाइल भी चोरी हो गया।
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भाषण पूरा किए बिना हॉल से बाहर निकले पीके
काफी देर तक जब बिजली नहीं आई और न ही जेनरेटर स्टार्ट हुआ तो प्रशांत किशोर सम्राट अशोक हॉल से बाहर निकल गए। हॉल से बाहर निकलकर खुले में उन्होंने सोशल मीडिया को बाइट दी। इसके बाद वहीं से अपने वाहन से पटना के लिए रवाना हो गए। हालांकि, पीके के पूरा भाषण नहीं देने से कार्यकर्ताओं और समर्थकों को निराशा हुई, जबकि वे प्रशांत किशोर का पूरा भाषण सुनने की उम्मीद लेकर आए थे।
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समारोह की व्यवस्था पर उठे सवाल
कहने को तो प्रशांत किशोर के नागरिक अभिनंदन का कार्यक्रम जनसुराज पार्टी की औरंगाबाद जिला कमेटी द्वारा आयोजित था। लेकिन स्थानीय होने के कारण पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमार सौरभ सिंह अघोषित तौर पर पूरे कार्यक्रम के मुख्य आयोजक की भूमिका में थे। कार्यक्रम स्थल पर पार्टी के जिलास्तरीय नेताओं से ज्यादा राष्ट्रीय प्रवक्ता की ओर से बैनर-पोस्टर लगे थे। यही वजह है कि कार्यक्रम के फेल होने को लेकर उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाया जा रहा है।
पीके के निकलते ही कार्यक्रम स्थल से गायब दिखे राष्ट्रीय प्रवक्ता
इतना तक कि प्रशांत किशोर के निकलने के बाद राष्ट्रीय प्रवक्ता भी कार्यक्रम स्थल पर नजर नहीं आए, जबकि पीके के कार्यक्रम में आने से पहले उन्होंने मंच पर पूरा मोर्चा संभाल रखा था। कार्यक्रम के दौरान बिजली गुल होने और पॉकेटमारी की घटनाओं ने व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।