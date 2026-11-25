शादी का एक बड़ा आकर्षण घुड़दौड़ प्रतियोगिता भी है। करीब 12 बीघा जमीन में आयोजित इस प्रतियोगिता को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। घोड़ों की दौड़ देखने के लिए कुछ लोग बिजली के टावर पर भी चढ़ गए। प्रतियोगिता के विजेता घोड़े के मालिक को थार गाड़ी इनाम में दी जाएगी। इस शाही शादी में करीब 4 लाख लोगों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। वहीं, दुल्हन शिवांगी सिंह लाल साड़ी में शादी की रस्में निभाती नजर आईं।



