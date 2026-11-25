बिहार : बालू लदे ट्रक ने बाइक सवार दो लोगों को कुचला, मौके पर हुई मौत; शादी में टेंट लगाकर लौट रहे थे दोनों
बिहार के बक्सर में मंगलवार देर रात तेज रफ्तार बालू लदे ट्रक ने बाइक सवार दो लोगों को कुचल दिया। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक एक शादी समारोह में टेंट लगाने के बाद बाइक से अपने गांव लौट रहे थे।
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बक्सर में मंगलवार की देर रात औद्योगिक थाना क्षेत्र के अहिरौली मोड़ के पास भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार दो लोगों की मौत हो गई। आरा की ओर से आ रहे बालू लदे ट्रक ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों सड़क पर गिर पड़े और ट्रक की चपेट में आ गए। दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। शव बुरी तरह क्षत-विक्षत होने के कारण पुलिस को उनकी पहचान करने में काफी मुश्किल हुई।
मृतकों की पहचान सिमरी थाना क्षेत्र के काजीपुर गांव निवासी भुवनेश्वर चौधरी के 35 वर्षीय पुत्र छठु चौधरी और मध्य प्रदेश के लडावदत गांव निवासी शंकर लाल के 45 वर्षीय पुत्र मुकेश कुमार के रूप में हुई है।
बताया जाता है कि छठु चौधरी टेंट हाउस चलाते थे। मुकेश उनके साथ टेंट लगाने का काम करते थे। दोनों भरौली में एक शादी समारोह में टेंट लगाकर बाइक से अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान अहिरौली मोड़ के पास तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों के सिर बुरी तरह कुचल गए और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई।
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हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पुराने सदर अस्पताल भेज दिया। घटना के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा है।