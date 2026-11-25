बक्सर में मंगलवार की देर रात औद्योगिक थाना क्षेत्र के अहिरौली मोड़ के पास भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार दो लोगों की मौत हो गई। आरा की ओर से आ रहे बालू लदे ट्रक ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों सड़क पर गिर पड़े और ट्रक की चपेट में आ गए। दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। शव बुरी तरह क्षत-विक्षत होने के कारण पुलिस को उनकी पहचान करने में काफी मुश्किल हुई।

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