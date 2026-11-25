05:32 PM, 25-Nov-2026 हाथी पर सवार होकर समधी मिलन करेंगे अनंत सिंह अनंत सिंह के दामाद पटना से बारात लेकर निकल चुके हैं। अनंत सिंह हाथी पर सवार होकर समधी मिलन करेंगे। इसके लिए दो हाथियों को खास तौर पर लाया गया है। शादी समारोह के लिए भव्य इंतजाम किए गए हैं। मेहमानों के स्वागत के लिए 25 बीघे में विशाल पंडाल बनाया गया है। वहीं, वीआईपी मेहमानों के लिए अलग से विशेष पंडाल तैयार किया गया है।

05:17 PM, 25-Nov-2026 अनंत सिंह का प्रभाव पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा: बृजभूषण सिंह अनंत सिंह की बेटी की शादी में यूपी से नदावां पहुंचे बृजभूषण सिंह को ट्रैक्टर पर चढ़ना पड़ा। उन्होंने कहा कि अनंत सिंह के प्यार में बिहार और यूपी से इतने लोग पहुंच गये हैं कि व्यवस्था प्रभावित हो गई है। ट्रैक्टर पर चढ़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सुरक्षा के लिए ट्रैक्टर पर बैठना पड़ा। उन्होंने कहा अनंत सिंह का प्रभाव पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा।

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04:40 PM, 25-Nov-2026 मां ने बेटे के परछावन समेत शादी की अन्य रस्में निभाईं बरात निकलने से पहले मां आशा देवी अपने बेटे ऋषिकेश कुमार का परछावन समेत शादी की अन्य रस्में निभा रही हैं। बारात में झारखंड का प्रसिद्ध झारखंडिया बैंड भी शामिल होगा। बरात निकलने से पहले मां आशा देवी अपने बेटे ऋषिकेश कुमार का परछावन समेत शादी की अन्य रस्में निभा रही हैं। बारात में झारखंड का प्रसिद्ध झारखंडिया बैंड भी शामिल होगा।

04:27 PM, 25-Nov-2026 यूपी के पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह भी नदवा पहुंचे यूपी के पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह अनंत सिंह की बेटी की शादी में पटना से सटे नदवां पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि अनंत सिंह से पुराना रिश्ता है। अनंत सिंह को लेकर कहा कि दबदबा था और दबदबा रहेगा।

04:12 PM, 25-Nov-2026 रात 9 बजे होगी जयमाला आज रात 9 बजे शिवांगी और ऋषिकेश एक-दूसरे को वरमाला पहनाएंगे। इसके लिए भव्य मंच तैयार किया गया है। मंच को फूलों और रंग-बिरंगी लाइटों से सजाया गया है।जयमाला के बाद विवाह की रस्में शुरू होंगी। मंडप में पंडितों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच शादी संपन्न कराई जाएगी।

04:06 PM, 25-Nov-2026 शादी समारोह में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी समारोह में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। भीड़ इतनी बढ़ गई है कि पूरे गांव में जाम की स्थिति बन गई है। बख्तियारपुर फोरलेन से नदवा गांव जाने वाली सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हैं। सड़क पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे में लोग खेतों के रास्ते पैदल ही गांव पहुंच रहे हैं।





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