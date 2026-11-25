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Anant Singh Daughter Marriage Live: पटना से बरात लेकर निकले दामाद, हाथी पर सवार होकर समधी मिलन करेंगे अनंत
Anant Singh Daughter Shivangi Wedding Updates in Hindi: नमस्कार! अमर उजाला के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी ऋषिकेश कुमार से नदवां गांव में हो रही है। समारोह में 25 बीघे में पंडाल, 30 स्टॉल, 500 हलवाई और चार लाख से अधिक मेहमानों के भोजन की व्यवस्था की गई है। शादी से जुड़ी हर अपडेट के लिए इस लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहें।
लाइव अपडेट
हाथी पर सवार होकर समधी मिलन करेंगे अनंत सिंह
अनंत सिंह के दामाद पटना से बारात लेकर निकल चुके हैं। अनंत सिंह हाथी पर सवार होकर समधी मिलन करेंगे। इसके लिए दो हाथियों को खास तौर पर लाया गया है। शादी समारोह के लिए भव्य इंतजाम किए गए हैं। मेहमानों के स्वागत के लिए 25 बीघे में विशाल पंडाल बनाया गया है। वहीं, वीआईपी मेहमानों के लिए अलग से विशेष पंडाल तैयार किया गया है।
अनंत सिंह का प्रभाव पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा: बृजभूषण सिंह
अनंत सिंह की बेटी की शादी में यूपी से नदावां पहुंचे बृजभूषण सिंह को ट्रैक्टर पर चढ़ना पड़ा। उन्होंने कहा कि अनंत सिंह के प्यार में बिहार और यूपी से इतने लोग पहुंच गये हैं कि व्यवस्था प्रभावित हो गई है। ट्रैक्टर पर चढ़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सुरक्षा के लिए ट्रैक्टर पर बैठना पड़ा। उन्होंने कहा अनंत सिंह का प्रभाव पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा।
मां ने बेटे के परछावन समेत शादी की अन्य रस्में निभाईंबरात निकलने से पहले मां आशा देवी अपने बेटे ऋषिकेश कुमार का परछावन समेत शादी की अन्य रस्में निभा रही हैं। बारात में झारखंड का प्रसिद्ध झारखंडिया बैंड भी शामिल होगा।
यूपी के पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह भी नदवा पहुंचे
यूपी के पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह अनंत सिंह की बेटी की शादी में पटना से सटे नदवां पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि अनंत सिंह से पुराना रिश्ता है। अनंत सिंह को लेकर कहा कि दबदबा था और दबदबा रहेगा।
रात 9 बजे होगी जयमाला
आज रात 9 बजे शिवांगी और ऋषिकेश एक-दूसरे को वरमाला पहनाएंगे। इसके लिए भव्य मंच तैयार किया गया है। मंच को फूलों और रंग-बिरंगी लाइटों से सजाया गया है।जयमाला के बाद विवाह की रस्में शुरू होंगी। मंडप में पंडितों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच शादी संपन्न कराई जाएगी।
शादी समारोह में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे
मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी समारोह में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। भीड़ इतनी बढ़ गई है कि पूरे गांव में जाम की स्थिति बन गई है। बख्तियारपुर फोरलेन से नदवा गांव जाने वाली सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हैं। सड़क पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे में लोग खेतों के रास्ते पैदल ही गांव पहुंच रहे हैं।
Anant Singh Daughter Marriage Live: पटना से बरात लेकर निकले दामाद, हाथी पर सवार होकर समधी मिलन करेंगे अनंत
मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी आज ऋषिकेश कुमार के साथ हो रही है। शादी समारोह अनंत सिंह के पैतृक गांव नदवां में आयोजित किया गया है। इस शादी को भव्य बनाने के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। अनंत सिंह हाथी पर सवार होकर समधी मिलन की रस्म निभाएंगे। इसके लिए दो हाथियों को बुलाया गया है।