पटना में राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने संसद के आगामी विशेष सत्र को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आशंका जताई कि कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर संसद की यह विशेष बैठक बुलाई गई है। परिसीमन विधेयक पर अपनी पार्टी का रुख स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि राजद का पुराना स्टैंड पहले से सभी को पता है और पार्टी उसी पर कायम रहेगी। शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार को परिसीमन विधेयक पर आगे बढ़ने से पहले सभी राजनीतिक दलों को भरोसे में लेना चाहिए था। उनसे पूछा गया था कि क्या भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए महिला आरक्षण से जुड़े मुद्दे का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत अन्य राज्यों के विधानसभा चुनावों में राजनीतिक लाभ के लिए कर सकता है। इस पर उन्होंने कहा कि संभव है कि चुनावों को देखते हुए ही संसद का विशेष सत्र बुलाया गया हो।

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