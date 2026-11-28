बिहार में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने और नए उद्योगों के लिए जमीन उपलब्ध कराने की दिशा में सीएम सम्राट चौधरी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। नालंदा, समस्तीपुर और शेखपुरा में तीन नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए कुल 1,294.37 एकड़ जमीन के अधिग्रहण को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं पर 706.52 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सरकार की ओर से बताया गया कि नालंदा में 564.37 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इसके लिए 382.23 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं, समस्तीपुर में 480 एकड़ जमीन के अधिग्रहण पर 261.92 करोड़ रुपये खर्च होंगे। शेखपुरा में 250 एकड़ जमीन के लिए 62.37 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। तीनों जिलों में भूमि अधिग्रहण के लिए स्वीकृत कुल राशि 706.52 करोड़ रुपये है।

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