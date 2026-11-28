बिहार में मौसम का रुख बदलने लगा है। सुबह और रात के समय ठंड का असर बढ़ रहा है, जबकि दिन में धूप निकलने से लोगों को राहत मिल रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक, अगले सात दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। इस दौरान बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि, सुबह के समय राज्य के कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा या धुंध छाई रह सकती है।

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मौसम विज्ञान केंद्र ने स्पष्ट कह दिया है कि अगले दो दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में सुबह कोहरे का असर दिख सकता है। इसके बाद दिन चढ़ने के साथ आसमान साफ होने और धूप निकलने का अनुमान है। अगले तीन से चार दिनों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव के संकेत नहीं हैं। दिसंबर के दूसरे सप्ताह से ठंड में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है।पिछले 24 घंटे के दौरान अरवल में राज्य का सबसे कम न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, डेहरी में रात के तापमान में चार डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई। जीरादेई और राजगीर में न्यूनतम तापमान एक-एक डिग्री नीचे आया। औरंगाबाद और गया में 0.8 डिग्री, जबकि पटना में 0.7 डिग्री की कमी दर्ज की गई। दूसरी ओर, कुछ जिलों में रात का तापमान बढ़ा भी है। मधुबनी में न्यूनतम तापमान में 0.9 डिग्री, पूर्णिया में 0.8 डिग्री और किशनगंज में 0.7 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। इससे साफ है कि राज्य के अलग-अलग हिस्सों में तापमान का उतार-चढ़ाव जारी है।राजधानी पटना में अगले पांच दिनों तक सुबह के समय कोहरा और धुंध छाए रहने की संभावना है। दिन में आसमान साफ रहने और धूप निकलने का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार, 27 नवंबर को पटना का अधिकतम तापमान 26 और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। 28 नवंबर को अधिकतम तापमान 26 और न्यूनतम 17 डिग्री रहने का अनुमान है। 29 नवंबर को अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रह सकता है। 30 नवंबर को अधिकतम 27 और न्यूनतम 16 डिग्री तथा एक दिसंबर को अधिकतम 26 और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।