नागरमल बाजोरिया: जीतने के लिए एक भी चुनाव नहीं लड़ा, ऐसे थे धरतीपकड़; जमानत जब्ती का भी रिकॉर्ड

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पंचायत से लेकर राष्ट्रपति पद तक चुनाव लड़ने वाले और अपनी अलग पहचान बनाने वाले भागलपुर के समाजसेवी नागरमल बाजोरिया अब इस दुनिया में नहीं रहे। गुरुवार को पटना में उनका निधन हो गया। शुक्रवार सुबह भागलपुर में उनका अंतिम संस्कार होगा। चुनावी रिकॉर्ड के साथ-साथ गरीबों, बेटियों की शादी और शिक्षा के लिए किए गए उनके कार्यों को हमेशा याद किया जाएगा।