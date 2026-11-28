मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज थाना क्षेत्र के अहियापुर गांव में हाईमास्ट लाइट लगाने के दौरान नल-जल योजना का पाइप फटने से करीब 70 घरों में पानी की सप्लाई बंद हो गई। इसको लेकर ग्रामीणों और काम करा रहे पेटी कॉन्ट्रैक्टर के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद हाथापाई में बदल गया। आरोप है कि इस दौरान पेटी कॉन्ट्रैक्टर उपेंद्र कुमार ने एक युवक को गड्ढे में फेंक दिया और कुदाल से हमला कर उसका सिर फोड़ दिया। घायल युवक की पहचान भरत सिंह के पुत्र संतोष कुमार के रूप में हुई है। सीएचसी में इलाज के दौरान उसके सिर में सात टांके लगाए गए हैं।

ग्रामीणों के अनुसार, हाईमास्ट लाइट लगाने के लिए बीते दिनों गड्ढा खोदा जा रहा था। इसी दौरान नल-जल योजना का पाइप कट गया। इससे वार्ड संख्या 6 और 8 के करीब 70 घरों में पानी की सप्लाई बंद हो गई। पाइप कटने के बाद पेटी कॉन्ट्रैक्टर ने जल्द मरम्मत कराकर पानी की सप्लाई शुरू कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन पाइप की मरम्मत नहीं कराई गई। इसके कारण ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए काफी परेशानी उठानी पड़ रही थी।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

ग्रामीणों का आरोप है कि गुरुवार को उपेंद्र कुमार दोबारा मौके पर पहुंचा और गड्ढे में मिट्टी भरवाने लगा। इस पर ग्रामीणों ने पहले नल-जल का पाइप ठीक कराने के बाद काम शुरू करने की मांग की। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया और हाथापाई होने लगी। आरोप है कि उपेंद्र कुमार ने संतोष कुमार को गड्ढे में गिरा दिया और कुदाल से हमला कर उसका सिर फोड़ दिया। इसके बाद उसे जान से मारने की धमकी भी दी।

पीड़ित संतोष कुमार ने बताया कि हाईमास्ट लाइट लगाने का काम करा रहे उपेंद्र कुमार ने पाइप जुड़वाकर जल्द पानी की सप्लाई शुरू कराने का भरोसा दिया था। लेकिन बिना मरम्मत कराए ही गुरुवार को गड्ढे में मिट्टी भराई कराई जा रही थी। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई।

घटना के बाद घायल संतोष का सीएचसी में इलाज कराया गया, जहां उसके सिर में सात टांके लगाए गए। पीड़ित ने पेटी कॉन्ट्रैक्टर उपेंद्र कुमार और मुखिया पति को आरोपी बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए थाने में आवेदन दिया है। वहीं, मुखिया पति ने खुद को निर्दोष बताते हुए ऐसी किसी घटना से इनकार किया है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।