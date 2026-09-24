फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   Muzaffarpur Bihar news : a young man brought police station for questioning in police custody gone viral

बिहार: पुलिस अभिरक्षा में युवक बना रहा था रील या किसी ने बनाई? थाने के कमरे से वीडियो वायरल, जांच के आदेश

Thu, 24 Sep 2026 12:42 PM IST
तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरपुर Published by: तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो Updated Thu, 24 Sep 2026 12:42 PM IST
सार

मुजफ्फरपुर के सरैया थाना परिसर में पुलिस अभिरक्षा में पूछताछ के लिए लाए गए एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर रील के रूप में वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक थाने के एक कमरे में आराम से बैठा दिखाई दे रहा है और बैकग्राउंड में भोजपुरी गाना बज रहा है।

विज्ञापन
Muzaffarpur Bihar news : a young man brought police station for questioning in police custody gone viral
पुलिस अभिरक्षा में वीडियो वायरल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में पूछताछ के लिए थाने लाए गए एक युवक का पुलिस अभिरक्षा के दौरान वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो रील के रूप में सामने आया है, जिसमें युवक थाने के एक कमरे में आराम से बैठा दिखाई दे रहा है और बैकग्राउंड में भोजपुरी गाना बज रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की कार्यशैली और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। लोगों के बीच यह चर्चा भी हो रही है कि पुलिस अभिरक्षा में रखे गए युवक का वीडियो आखिर कैसे बनाया गया और वह सोशल मीडिया तक कैसे पहुंच गया। आम तौर पर पुलिस अभिरक्षा में रखे गए व्यक्ति की सुरक्षा और निगरानी पुलिस की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में थाने के अंदर युवक का वीडियो बनाए जाने और उसके वायरल होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

विज्ञापन

सरैया थाना परिसर का बताया जा रहा वायरल वीडियो

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा वीडियो मुजफ्फरपुर जिले के सरैया थाना परिसर का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार, बीते दिनों सरैया थाना पुलिस एक युवक को किसी मामले में पूछताछ के लिए थाने लेकर आई थी। युवक को पुलिस अभिरक्षा में थाने के ही सिरिस्ता में रखा गया था। इसी दौरान पुलिस अभिरक्षा में रखे गए युवक का किसी दोस्त ने कथित तौर पर वीडियो बना लिया। वीडियो में युवक थाने के कमरे में आराम से बैठा नजर आ रहा है। वीडियो पर भोजपुरी गाना भी लगाया गया है।

विज्ञापन

भोजपुरी गाने के साथ बनाई गई रील, पुलिस पर उठे सवाल

वायरल वीडियो में भोजपुरी गाने की आवाज सुनाई दे रही है। गाने के बोल हैं- ‘जेलवे हऊ ससुराल लागल रहे आना जाना रे’। वीडियो सामने आने के बाद इसे लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। वीडियो को लेकर यह सवाल भी उठ रहा है कि पुलिस अभिरक्षा में रखे गए युवक तक मोबाइल फोन कैसे पहुंचा और थाने के अंदर उसका वीडियो किसने बनाया। यही वजह है कि अब पूरे मामले में पुलिस की निगरानी और कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि, यह वीडियो युवक ने खुद बनाया या उसके किसी दोस्त ने बनाया, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

वीडियो वायरल होने के बाद जांच के आदेश

मामला सामने आने के बाद पुलिस अधिकारियों ने इसे संज्ञान में लिया है और जांच के आदेश दिए गए हैं। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि थाने के अंदर पुलिस अभिरक्षा में रखे गए युवक का वीडियो कैसे बनाया गया और इसे सोशल मीडिया पर किसने प्रसारित किया।

एसडीपीओ ने कहा- जांच के बाद होगी विधि सम्मत कार्रवाई

पूरे मामले को लेकर सरैया क्षेत्र की अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अभिजीत कौर ने बताया कि वायरल वीडियो के संबंध में मामला संज्ञान में आया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। वीडियो कैसे बना और किन परिस्थितियों में इसे रिकॉर्ड किया गया, इस संबंध में जानकारी मांगी गई है।


एसडीपीओ ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद मामले में विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो की सत्यता, वीडियो बनाए जाने की परिस्थितियों और इसमें शामिल लोगों की भूमिका की जांच कर रही है।

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed