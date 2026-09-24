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Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 24 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Thu, 24 Sep 2026 09:00 AM IST
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खास बातें
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लाइव अपडेट
08:08 AM, 24-Sep-2026
बिहार में फिर जमुई जैसी वारदात?: समस्तीपुर में युवती से सरेराह बदसलूकी, वीडियो वायरल; जांच में जुटी पुलिससमस्तीपुर के कर्पूरीग्राम थाना क्षेत्र के जगतसिंहपुर गांव स्थित बांध बाइपास रोड पर एक युवती के साथ कथित अभद्रता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि युवती सड़क किनारे फोटो लेने के लिए रुकी थी, तभी कुछ युवकों ने उसे घेर लिया और उसके साथ गाली-गलौज व बदसलूकी की। और पढ़ें
07:44 AM, 24-Sep-2026