बिहार: स्कूल के बाहर वीडियो वायरल, छेड़खानी की अफवाह से मचा हड़कंप; पुलिस बोली- सच कुछ और है

सोशल मीडिया पर उदाकिशुनगंज के एक स्कूल के बाहर छात्र-छात्राओं के बीच विवाद का वीडियो 23 सितंबर से तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद छेड़खानी और हंगामे को लेकर तरह-तरह की अफवाहें फैलने लगीं। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने इसका संज्ञान लिया और जांच की। जांच के बाद पुलिस ने स्पष्ट किया है कि स्कूल के बाहर हुई बहस और विवाद के दौरान किसी तरह की छेड़खानी या अन्य अप्रिय घटना नहीं हुई थी।

अर्द्धवार्षिक परीक्षा खत्म होने के बाद स्कूल के बाहर हुआ विवाद

वायरल वीडियो उदाकिशुनगंज थाना क्षेत्र के उदा उत्क्रमित उच्च माध्यमिक (10+2) विद्यालय के बाहर का बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार, घटना 22 सितंबर की है। उस समय स्कूल में अर्द्धवार्षिक परीक्षा चल रही थी। पहली पाली की परीक्षा खत्म होने के बाद छात्र-छात्राएं अपने घर लौट रहे थे।

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इसी दौरान स्कूल के बाहर सड़क पर एक युवक बाइक लगाकर खड़ा था। कुछ स्कूली छात्रों को शक हुआ कि युवक किसी छात्रा से मिलने के लिए वहां आया है। इसी बात को लेकर नाबालिग छात्रों ने युवक से पूछताछ शुरू कर दी। देखते ही देखते वहां अन्य छात्र-छात्राएं भी जमा हो गए और आपस में तीखी बहस होने लगी।

शोर सुनकर शिक्षक पहुंचे, बच्चों को समझाकर घर भेजा

छात्र-छात्राओं के बीच बहस और शोर-शराबा बढ़ने की जानकारी मिलने पर स्कूल के शिक्षक तुरंत मौके पर पहुंचे। शिक्षकों ने सभी बच्चों को समझाया और मामला शांत कराया। इसके बाद सभी छात्र-छात्राओं को वहां से उनके घर भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक, इसी घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसके बाद इसे लेकर अलग-अलग तरह की बातें और अफवाहें फैलने लगीं।

एसडीपीओ बोले- वीडियो को गलत तरीके से पेश कर फैलाई जा रही भ्रामक जानकारी

उदाकिशुनगंज एसडीपीओ पवन कुमार सिंह ने बताया कि कुछ लोग जानबूझकर इस वीडियो को गलत तरीके से पेश कर भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि छात्र-छात्राओं के बीच हुई बहसा-बहसी के दौरान किसी भी तरह की छेड़खानी की घटना नहीं हुई है। एसडीपीओ ने बताया कि पुलिस ने वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे सभी नाबालिग छात्र-छात्राओं की पहचान कर ली है। उनके परिजनों को नोटिस भेज दिया गया है और मामले में जेजे एक्ट यानी किशोर न्याय अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है।

वीडियो में क्या दिख रहा है?

वायरल वीडियो में एक लड़की एक लड़के से चाभी मांगती हुई दिखाई दे रही है। इसी दौरान पीछे से एक दूसरा लड़का लड़की को धक्का देता हुआ नजर आता है। लड़की बार-बार चाभी मांगती है। वहां मौजूद कुछ लड़के उससे पूछते हैं कि यह युवक कौन है। इस पर लड़की जवाब देती है कि वह उसका दोस्त है।

इसके बाद वहां मौजूद छात्र आपस में बातचीत करते हैं और युवक को चाभी दे देते हैं। पुलिस की जांच के अनुसार, वीडियो में दिखाई दे रहा घटनाक्रम छात्र-छात्राओं के बीच हुई बहस और पूछताछ से जुड़ा है। पुलिस ने इसमें छेड़खानी की घटना से इनकार किया है।

अफवाह फैलाने वालों पर भी होगी कार्रवाई

पुलिस अब सोशल मीडिया पर गलत मंशा से इस वीडियो को प्रसारित कर अफवाह फैलाने वालों को भी चिह्नित कर रही है। एसडीपीओ के अनुसार, ऐसे लोगों के खिलाफ अलग से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी वायरल वीडियो को बिना उसकी वास्तविकता जाने या आधिकारिक जानकारी की पुष्टि किए आगे प्रसारित न करें। फिलहाल पुलिस नाबालिग छात्र-छात्राओं की पहचान और उनके परिजनों को भेजे गए नोटिस के आधार पर जेजे एक्ट के तहत आगे की कार्रवाई कर रही है।