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अश्लील वीडियो कांड का खुलासा: दोनों आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी नेपाल भागने की फिराक में था; गाड़ी से कूदा

Wed, 30 Sep 2026 10:24 AM IST
मुंगेर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेगूसराय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेगूसराय Published by: मुंगेर ब्यूरो Updated Wed, 30 Sep 2026 10:24 AM IST
सार

बेगूसराय में महिला से कथित दुष्कर्म, मारपीट और अश्लील वीडियो वायरल करने के मामले में पुलिस ने नामजद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी रोहित कुमार सहनी को समस्तीपुर के मोहद्दीनगर से पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार, बेगूसराय लाने के दौरान उसने चलती गाड़ी से कूदकर भागने की कोशिश की, जिसमें उसका पैर जख्मी हो गया।

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Bihar Obscene Video Case Exposed Both Accused Arrested in Begusarai Main Culprit Injures
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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महिला से कथित दुष्कर्म, मारपीट और अश्लील वीडियो बनाकर वायरल किए जाने के मामले में बेगूसराय पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई शुरू की। मुख्य आरोपी रोहित कुमार सहनी को समस्तीपुर जिले के मोहद्दीनगर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार, आरोपी नेपाल भागने की फिराक में था।
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गिरफ्तारी के बाद रोहित कुमार सहनी को बेगूसराय लाया जा रहा था। इसी दौरान सुल्तानपुर के पास उसने पेशाब करने के बहाने पुलिस की चलती गाड़ी से कूदकर भागने का प्रयास किया। इस कोशिश में उसका दाहिना पैर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। पुलिस ने उसे तत्काल इलाज के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल में भर्ती कराया।
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पुलिस के कब्जे में दूसरा आरोपी
इस मामले में पुलिस ने इससे पहले विक्रम कुमार सहनी को भी बेगूसराय नगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। इस तरह पुलिस ने मामले में नामजद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
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वीडियो वायरल होते ही हरकत में आई पुलिस
पुलिस के मुताबिक, महिला के साथ कथित घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मामला पुलिस के संज्ञान में आया। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई तेज कर दी। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उससे घटना के संबंध में पूछताछ कर रही है।


ये भी पढ़ें-  बिहार में फिर कपल से बदसलूकी का वीडियो वायरल: गया की पहाड़ी पर युवकों ने घेरा, गाली-गलौज और चाबी छीनने का आरोप

एसपी बोले- त्वरित कार्रवाई कर दोनों आरोपियों को पकड़ा
बेगूसराय के एसपी मनीष के अनुसार, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान मुख्य आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया है। हालांकि, मामले में सामने आए सभी तथ्यों की पुष्टि पुलिस की जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया के आधार पर होगी।
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