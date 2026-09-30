अश्लील वीडियो कांड का खुलासा: दोनों आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी नेपाल भागने की फिराक में था; गाड़ी से कूदा

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गिरफ्तारी के बाद रोहित कुमार सहनी को बेगूसराय लाया जा रहा था। इसी दौरान सुल्तानपुर के पास उसने पेशाब करने के बहाने पुलिस की चलती गाड़ी से कूदकर भागने का प्रयास किया। इस कोशिश में उसका दाहिना पैर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। पुलिस ने उसे तत्काल इलाज के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल में भर्ती कराया।इस मामले में पुलिस ने इससे पहले विक्रम कुमार सहनी को भी बेगूसराय नगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। इस तरह पुलिस ने मामले में नामजद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।पुलिस के मुताबिक, महिला के साथ कथित घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मामला पुलिस के संज्ञान में आया। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई तेज कर दी। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उससे घटना के संबंध में पूछताछ कर रही है।ये भी पढ़ें-बेगूसराय के एसपी मनीष के अनुसार, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान मुख्य आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया है। हालांकि, मामले में सामने आए सभी तथ्यों की पुष्टि पुलिस की जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया के आधार पर होगी।