बिहार में रफ्तार का कहर: कार-बाइक को पीछे से हाइवा ने रौंदा, पिता-पुत्री ने मौके पर तोड़ा दम, दो घायल

चकाई-जमुई मुख्य मार्ग पर बटिया जंगल के चिरन पुल के पास सोमवार को तेज रफ्तार हाइवा ने कार और बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में पिता-पुत्री की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी समेत एक अन्य व्यक्ति घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा और जेसीबी की मदद से हाइवा के नीचे दबे शवों को बाहर निकलवाया।

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