फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   driver death people protest placing body at road, family says vehicle beating cause of death

बिहार: फैक्ट्री मालिक की पिटाई से मौत! शव सड़क पर रखकर परिजनों का हंगामा; पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप

Tue, 22 Sep 2026 10:08 PM IST
तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरपुर Published by: तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो Updated Tue, 22 Sep 2026 10:08 PM IST
सार

मुजफ्फरपुर में फैक्ट्री कर्मचारी अशोक सहनी की मौत के बाद परिजनों ने मालिक पर पिटाई का आरोप लगाते हुए शव सड़क पर रखकर जाम किया। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।
 

विज्ञापन
driver death people protest placing body at road, family says vehicle beating cause of death
सड़क जाम कर विरोध करते लोग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

गरहा थाना क्षेत्र के मुरादपुर निवासी करीब 40 वर्षीय अशोक कुमार सहनी की मंगलवार को मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। मृतक के शव को सड़क पर रखकर जाम कर दिया गया। परिजनों का आरोप है कि तीन दिन पहले फैक्ट्री मालिक और एक अन्य कर्मचारी ने अशोक की पिटाई की थी, जिसके बाद उसकी हालत लगातार बिगड़ती गई और मंगलवार को उसकी मौत हो गई। परिजनों ने अशोक की मौत के लिए फैक्ट्री मालिक को जिम्मेदार ठहराया है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझा-बुझाकर मामला शांत कराया।

विज्ञापन


'लोहे की रॉड से की गई थी पिटाई'
मृतक अशोक सहनी की पत्नी रीना देवी ने बताया कि उनके पति हाल में फैक्ट्री मालिक के यहां चालक के रूप में काम करते थे। विश्वकर्मा पूजा के अगले दिन वह घर नहीं लौटे। पूछने पर परिजनों को बताया गया कि अशोक का अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। रीना देवी ने आरोप लगाया कि अशोक को मिर्गी की बीमारी बताई जा रही थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। उनके अनुसार, अशोक की लोहे की रॉड से पिटाई की गई थी और गहरी चोट के कारण उनकी मौत हुई है। उन्होंने कहा कि पति की मौत के बाद परिवार न्याय की मांग कर रहा है।
विज्ञापन


शव सड़क पर रखकर ग्रामीणों ने लगाया जाम
अशोक की मौत के बाद परिजन और ग्रामीण शव लेकर सड़क पर पहुंच गए और जाम कर दिया। इस दौरान फैक्ट्री मालिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। ग्रामीणों का कहना था कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन


यह भी पढ़ें: बिहार: जमुई कांड पर सीएम सम्राट चौधरी सख्त, बोले- अपराधी की कोई जाति नहीं होती, बख्शे नहीं जाएंगे

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा मौत का राज
गरहा थाना पुलिस के अनुसार, शव सड़क पर रखकर जाम किए जाने की सूचना मिली थी। परिजनों ने पिटाई के कारण मौत होने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed