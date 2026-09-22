बिहार: फैक्ट्री मालिक की पिटाई से मौत! शव सड़क पर रखकर परिजनों का हंगामा; पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप

गरहा थाना क्षेत्र के मुरादपुर निवासी करीब 40 वर्षीय अशोक कुमार सहनी की मंगलवार को मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। मृतक के शव को सड़क पर रखकर जाम कर दिया गया। परिजनों का आरोप है कि तीन दिन पहले फैक्ट्री मालिक और एक अन्य कर्मचारी ने अशोक की पिटाई की थी, जिसके बाद उसकी हालत लगातार बिगड़ती गई और मंगलवार को उसकी मौत हो गई। परिजनों ने अशोक की मौत के लिए फैक्ट्री मालिक को जिम्मेदार ठहराया है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझा-बुझाकर मामला शांत कराया।

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