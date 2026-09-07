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Hindi News ›   Bihar ›   Patna News ›   Bihar Flood Fury: Over 20 Lakh People Affected, Floodwater Enters Urban Areas; Know the Worst-Hit Districts

बिहार में बाढ़ का कहर जारी: 20 लाख से अधिक लोग चपेट में, शहर में भी घुसा पानी, जानिए कहां-कहां लोग हैं बेहाल

Mon, 07 Sep 2026 01:20 PM IST
आदित्य आनंद न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: आदित्य आनंद Updated Mon, 07 Sep 2026 01:20 PM IST
सार

Bihar Flood News: बिहार में बाढ़ की स्थिति विकराल होती जा रही है। हर दिन नदियों का जलस्तर एक नया रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। कई जगह गंगा लाल निशान के पार बह रही है। दियारा इलाका तो पूरी तरह जलमग्न हो ही गया था। अब बाढ़ का पानी शहरी इलाकों में भी दस्तक दे चुका है। लोगों का हाल बेहाल है। आइये जानते हैं कहां-क्या स्थिति है?

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Bihar Flood Fury: Over 20 Lakh People Affected, Floodwater Enters Urban Areas; Know the Worst-Hit Districts
बाढ़ का कहर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। गंडक, कोसी, पुनपुन, दरधा, सोन बागमती और गंगा समेत कई नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने से पटना, भोजपुर, बक्सर, वैशाली, सारण, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, बांका, सहरसा, सुपौल के निचले इलाकों में बाढ़ आ गया है। घर, खेत, खलिहान सबकुछ जलमग्न हो चुका है। करीब 70 से अधिक प्रखंडों के 20 लाख से अधिक लोग इस बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। बाढ़ के पानी में डूबने से 20 से अधिक लोगों की जान गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। आज वह सोनपुर पहुंचे हैं। उन्होंने अधिकारियों को चौबीसों घंटे निगरानी करने, राहत और बचाव कार्य चलाने समेत कई तरह के दिशा निर्देश दिए हैं।   
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