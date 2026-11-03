बिहार : सात साल में एक जिले में 11 जगह जमीन खरीदी; कहां-कहां है रूबी की संपत्ति, पति के पास क्या-क्या?

पूर्णिया से कटिहार और फिर किशनगंज तक भ्रष्टाचार, चार जगहों पर एक साथ EOU की टीम ने की छापेमारी

पति भी EOU के केस में नामजद, किस नौकरी में गौरव; DPO रूबी कुमारी की संपत्ति कहां-कहां, यह जानिए

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आय से 87.49 प्रतिशत अधिक संपत्ति अर्जित करने का साक्ष्य, 2.45 करोड़ की आय से अधिक संपत्ति का आरोप

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बिहार पुलिस मुख्यालय की आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में किशनगंज में तैनात समग्र शिक्षा अभियान की जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (DPO) रूबी कुमारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में उनके पति गौरव कुमार यादव भी जांच के दायरे में हैं। बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से 3 नवंबर 2026 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, रूबी कुमारी और उनके पति के खिलाफ आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या 31/26, दिनांक 02 नवंबर 2026 दर्ज किया गया है। दोनों पर ज्ञात आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है।



EOU ने कुल 2 करोड़ 45 लाख 84 हजार रुपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का प्रथमदृष्टया साक्ष्य मिलने की बात कही है। यह संपत्ति उनकी ज्ञात आय से करीब 87.49 प्रतिशत अधिक बताई गई है। विशेष न्यायालय, निगरानी, पटना से तलाशी वारंट प्राप्त करने के बाद किशनगंज और कटिहार के चार ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया गया।रूबी कुमारी के विभागीय कार्यकाल पर नजर डालें तो सूत्रों के अनुसार, उनकी शुरुआती तैनाती पूर्णिया में रही थी। इसके बाद वह कटिहार में पदस्थापित रहीं। वर्तमान में करीब डेढ़ साल से किशनगंज में समग्र शिक्षा अभियान के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। उनके पूर्व कार्यकाल और संपत्ति से जुड़े मामलों को लेकर भी अब चर्चा तेज हो गई है। खासकर कटिहार में पदस्थापना के दौरान खरीदी गई जमीन और अन्य संपत्तियां जांच के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं।जांच से जुड़ी सामने आई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2018 से 2025 के बीच कटिहार में 11 अलग-अलग स्थानों पर जमीन खरीदने की बात सामने आई है। इसके अलावा कटिहार में करीब दो कट्ठा जमीन पर पांच मंजिला मकान निर्माणाधीन होने की जानकारी भी है। EOU की टीम जमीन की रजिस्ट्री, संपत्ति के स्वामित्व, खरीद में इस्तेमाल की गई रकम और निर्माण पर हुए खर्च का ब्योरा खंगाल रही है। हालांकि, इन संपत्तियों का पूरा विवरण और धन के स्रोत को लेकर अंतिम स्थिति जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।इस मामले में रूबी कुमारी के पति गौरव कुमार यादव उर्फ बंटी यादव का नाम भी सामने आया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वह भारतीय रेलवे में सीनियर TTE के पद पर कार्यरत हैं। EOU की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में भी रूबी कुमारी के साथ उनके पति गौरव कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने का उल्लेख है। सूत्रों के अनुसार, संपत्ति से जुड़े कुछ वित्तीय लेन-देन में पति की भूमिका को लेकर भी चर्चा है। हालांकि, लेन-देन के स्वरूप और उसमें उनकी वास्तविक भूमिका की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।सूत्रों के मुताबिक कटिहार में पदस्थापना के दौरान ही संपत्ति और वित्तीय लेन-देन से जुड़ी गतिविधियों को लेकर चर्चाएं शुरू हुई थीं। हालांकि इन चर्चाओं की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। अब EOU की टीम बैंक खातों, निवेश, जमीन की खरीद और अन्य वित्तीय दस्तावेजों का मिलान कर रही है। जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि संपत्तियों की खरीद में इस्तेमाल की गई राशि का स्रोत क्या है और क्या यह संबंधित लोगों की ज्ञात आय के अनुरूप है।बिहार पुलिस मुख्यालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, EOU की टीम ने कटिहार के दो ठिकानों, किशनगंज में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के सरकारी कार्यालय और लाइनपाड़ा स्थित किराये के आवास पर तलाशी अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान पुलिस उपाधीक्षक कोटि के पदाधिकारियों के नेतृत्व में टीम ने संबंधित स्थानों पर दस्तावेजों और संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड की जांच की।सूत्रों के अनुसार टीम के आवास पहुंचने के समय रूबी कुमारी वहां मौजूद नहीं थीं। बाद में मोबाइल लोकेशन के आधार पर उन्हें लाइनपाड़ा स्थित किराये के मकान में पाया गया। टीम बैंक खातों, निवेश, संपत्ति के दस्तावेज और अन्य वित्तीय लेन-देन से संबंधित रिकॉर्ड की पड़ताल कर रही है।EOU की ओर से स्पष्ट किया गया है कि तलाशी की विस्तृत जानकारी कार्रवाई पूरी होने के बाद दी जाएगी। फिलहाल जांच एजेंसी संपत्ति के स्रोत, बैंक खातों और निवेश से जुड़े दस्तावेजों का मिलान कर रही है। कटिहार में जमीन खरीद, निर्माणाधीन मकान और पति की भूमिका से जुड़े सवालों के जवाब भी जांच के बाद ही स्पष्ट होंगे। अब सबकी नजर EOU की विस्तृत जांच रिपोर्ट और तलाशी के दौरान सामने आने वाले दस्तावेजों पर टिकी है।(इनपुट- हर्ष कुमार, किशनगंज)