बिहार: मुजफ्फरपुर में नशे में धुत मेडिकल छात्रों की कार का कहर, बच्चे को टक्कर मारी; मकान और बाइक क्षतिग्रस्त

बिहार के मुजफ्फरपुर में सोमवार रात शराब के नशे में कार चलाने के आरोप में मेडिकल छात्रों की गाड़ी ने सड़क पर जमकर कहर बरपाया। पुरानी गुदरी रोड पर अनियंत्रित कार ने एक ठेला चालक को टक्कर मार दी। इस दौरान ठेले पर बैठा बच्चा सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद कार सवार युवक गाड़ी रोकने के बजाय तेज रफ्तार से आगे बढ़ते रहे। कार की टक्कर से दो मकान और एक बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने कार को घेर लिया और उसमें तोड़फोड़ कर दी।

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स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, घटना की शुरुआत प्रभात सिनेमा चौक के पास हुई। यहां कार सवार युवकों ने एक ठेला चालक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से ठेले पर बैठा बच्चा सड़क पर गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन पकड़े जाने के डर से युवकों ने गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी।इसके बाद कार पुरानी गुदरी रोड की ओर बढ़ी और अनियंत्रित होकर कई जगह टक्कर मारती चली गई। इस दौरान दो मकान और एक बाइक क्षतिग्रस्त हो गए। आखिरकार कार एक सीढ़ी के पास जाकर टकरा गई। टक्कर की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। देखते ही देखते वहां बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई।हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने कार को चारों तरफ से घेर लिया और उसमें तोड़फोड़ शुरू कर दी। स्थानीय लोगों के बीच चर्चा थी कि कार में काले रंग के बैग में शराब रखी हुई थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने आरोप लगाया कि कार में सवार चारों युवक शराब के नशे में थे। हालांकि, कार से शराब मिलने और युवकों के नशे में होने की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।घटना की सूचना मिलने पर नगर थाना प्रभारी जय प्रकाश सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने आक्रोशित लोगों को समझाकर स्थिति शांत कराई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और दुर्घटनाग्रस्त कार को अपने कब्जे में ले लिया।शुरुआती जानकारी के मुताबिक, कार में सवार चारों युवकों की पहचान अहियापुर थाना क्षेत्र के रहने वाले लोगों के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सभी पुणे में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। पुलिस घायल बच्चे की स्थिति, कार में शराब मिलने और नशे में वाहन चलाने के आरोपों की जांच कर रही है। जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।